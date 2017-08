Solarworld: Die Aktien sind verkauft!

Weitere Suchergebnisse zu "SolarWorld":

Liebe Leser,

bei Solarworld gilt es nochmals zu betonen: Die „neue“ Solarworld – die die deutschen Produktionsstätten aus der Insolvenzmasse gekauft hat – ist keineswegs die „alte“ Solarworld. Und die Aktien beziehen sich natürlich auf die „alte“ Solarworld. Will heißen: Selbst wenn es in den deutschen Produktionsstätten nun wieder gut laufen sollte, dann hätten die Aktionäre der „alten“ Solarworld da nichts mehr von. Das Unternehmen selbst hat mitgeteilt, dass es für die Aktionäre voraussichtlich nichts mehr geben wird = Totalverlust.

Solarworld: Kurs bald auf Null?

Insofern ist es nur konsequent, dass auch ein geringer Kurs bei der Aktie noch mitgenommen wird – so wie es diesen Monat auch der Großaktionär Frank Asbeck getan hat. Denn dieser hat seine Aktien an der „alten“ Solarworld AG verkauft. Wenn selbst der Firmengründer auf diese Aktien nicht mehr setzt, dann ist dies ein Signal, das es zu beachten gilt. Der Xetra-Handel mit den Solarworld-Aktien ist bereits eingestellt worden. Es gibt noch diverse Börsenplätze, an denen die Aktie noch gehandelt wird. Es ist verwunderlich, dass es zwischenzeitlich bei der Solarworld-Aktie trotz der Aussichten noch Kurssprünge nach oben gab.

