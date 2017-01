Solarworld: Aktie explodiert!

Weitere Suchergebnisse zu "SolarWorld":

Liebe Leser,

die Solarworld AG teilte diese Woche mit, dass Sonepar Deutschland – „der führende Elektrogroßhändler“ – im Rahmen einer Markenoffensive die Photovoltaik-Module von Solarworld ins Sortiment aufgenommen hat. Der Vorteil daran: Im Rahmen dieser Vorgehensweise ist Solarworld laut eigenen Angaben der einzige Phovoltaik-Hersteller im Programm von Sonepar. Das ist insofern wichtig, weil es demnach auch Sonepar-Außendienstmitarbeiter(innen) gibt, die Produkte im Bereich der Erneuerbaren Energien vertreiben. Und wenn da ein Kunde eine Photovoltaik-Anlage haben möchte, können diese Mitarbeiter(innen) auf Komplettlösungen von Solarworld verweisen.

Solarworld-Aktie schießt am Donnerstag rund 50% nach oben

Das könnte eine win-win-win-Situation werden: Für Sonepar, für Solarworld und für die Kunden. Abwarten. Ob diese Nachricht der Grund dafür war, dass die Solarworld-Aktie zuletzt regelrecht explodiert ist? Am Donnerstag ging die Aktie mit einem exorbitanten Plus von sage und schreibe 50,5% aus dem Xetra-Handel! Oder ist das ein Short Squeeze, der sich gewaschen hat? Oder stehen größere Neuigkeiten bevor und einige wissen schon mehr? Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Beitrags offen! Ich weise darauf hin, dass ich bei Solarworld investiert bin.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Peter Niedermeyer.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse