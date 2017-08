Solarworld AG: Starke Verkäufe!

Weitere Suchergebnisse zu "SolarWorld":

bei der Solarworld AG sollte nun wirklich jedem Aktionär klargeworden sein, dass hier ein Totalverlust das wahrscheinlichste Szenario ist. Ein Großteil der „Assets“ des Unternehmens ist bereits verkauft, und von dem Erlös werden diverse Gläubiger bedient – jedoch nicht die Aktionäre. Gewiss ist noch offen, was die Solarworld AG bei einem Verkauf ihrer US-Tochter erhalten wird. Doch wird sie überhaupt etwas erhalten? Schließlich gibt es auch noch eine Klage auf Schadensersatz im dreistelligen Millionenbereich! Zuletzt gab es interessante Neuigkeiten bei der Solarworld AG:

Solarworld AG: Interessante Verkäufe

Und zwar teilte Solarworld AG mit, dass der Firmengründer Asbeck über eine Beteiligungsgesellschaft massiv eigene Aktien an dem Unternehmen verkauft habe. Insgesamt verkaufte er über die SolarHolding Beteiligungsgesellschaft GmbH laut Mitteilung Aktien im Wert von 275.558 Euro. Datum der Transaktion war der 17. August. Der Mann wird wohl am besten wissen, dass mit den Papieren nichts mehr zu holen ist – und auch bei einem niedrigen Kurs gibt es immer noch einen Verkaufserlös. Bei einem Kurs von Null bzw. Delisting ohne Gegenleistung hingegen gibt es gar nichts mehr. Es gilt zu beachten, dass die „alte“ Solarworld AG ein anderes Unternehmen ist als die „neue“ Solarworld (eine GmbH, an der die Kleinaktionäre der Solarworld AG nicht mehr beteiligt sind).

