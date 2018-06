Solarthermie: Deutsche lassen jedes Jahr 66 Mio. Euro auf ihren Dächern liegen / Zwei von drei Solarthermieanlagen verschenken Energie / Optimierung ist meist unterschätzter Faktor der Energiewende (FOTO)

Berlin (ots) -Etwa 1,4 Milliarden Kilowattstunden Sonnenenergie verschenkenSolarthermie-Besitzer jedes Jahr ohne es zu bemerken, weil ihreAnlagen nicht optimal funktionieren. Das entspricht der MengeEnergie, die zum Heizen von Wohngebäuden in einer rund 200.000Einwohner großen Stadt wie Kassel benötigt wird. Mit optimiertenSolarthermieanlagen könnten die Hausbesitzer allein in Deutschlandjährlich etwa 66 Millionen Euro sparen und 340.000 Tonnenklimaschädliches CO2 vermeiden.Das zeigen der Praxistest Solarthermie und eine Stichprobe aus derGebäudedatenbank der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft co2online.Demzufolge laufen etwa zwei Drittel der rund 2,3 MillionenSolarthermieanlagen in Deutschland nicht optimal. Dies deckt sich mitden Auswertungen der Verbraucherzentrale Energieberatung zumBeratungsangebot Solarwärme-Check. Auf www.co2online.de/solarthermiefinden Hausbesitzer Tipps, um ihre Solarthermieanlage zu optimieren.Bestandsanlagen optimieren: messen und nachbessern"Optimierung im Bestand ist der Hidden Champion der Energiewende.Die Potenziale liegen auf dem Dach, ohne dass die Besitzer es wissen.Nachbesserungen können sofort angegangen werden und sind oft hochwirtschaftlich. Jetzt müssen wir es nur noch machen", sagt TanjaLoitz, Geschäftsführerin von co2online. Solarthermie habe großePotenziale und erziele wichtige Einsparungen, wenn sie richtiggeplant, installiert und gewartet werde. Allein durch sechsPraxistestanlagen seien 2017 mehr als 17 Tonnen CO2 vermieden worden.Wichtiger Teil der Wärmewende sei deshalb nicht nur dieNeuinstallation von Technik, sondern auch die Optimierung bestehenderAnlagen. Hausbesitzer sollten deshalb ihre Solarthermieanlage mit demEnergiesparkonto überwachen und das Beratungsangebot Solarwärme-Checkder Verbraucherzentrale nutzen, rät co2online.5 Tipps: So können Hausbesitzer Solarthermie optimieren- Heizung im Sommer abschalten: Eine Solarthermieanlage sollte denWarmwasserbedarf eines Haushalts im Sommer vollständig decken.Wenn Hausbesitzer im Sommer den Heizkessel abschalten, vermeidensie ein unnötiges Nachheizen des Wassers und sparen denBetriebsstrom für den Kessel. Steht wegen schlechten Wettersnicht genug Warmwasser zur Verfügung, kann die Heizung jederzeitper Hand eingeschaltet werden.- Regelung gemeinsam mit Handwerker optimieren: Die Regelung einerSolarthermieanlage sollte optimal auf die Nutzungsgewohnheitenund den Standort eingestellt sein. Dabei betreffen mancheEinstellungen die Solarthermieanlage selbst - zum Beispiel dieMaximaltemperatur des Speichers; andere beziehen sich auf dasZusammenspiel zwischen Heizung und Solarthermie - etwa dieNachheizzeiten für das warme Wasser.- Erträge und Einsparungen kontrollieren: Sind die eigenenHeizkosten durch Solarthermie wirklich gesunken oder muss ichoptimieren? Um diese Frage zu beantworten, müssen Hausbesitzerregelmäßig den Heizenergieverbrauch und die solaren Erträge derAnlage notieren. Dafür sollte ein Wärmemengenzähler installiertsein. Die Daten können im kostenlosen Online-Portalwww.energiesparkonto.de dokumentiert und ausgewertet werden.- Regelmäßige Inspektion und Wartung: Solarthermieanlagen sollteneinmal im Jahr inspiziert und alle drei bis fünf Jahre gewartetwerden. Vor allem dann, wenn Hausbesitzer ihre Erträge nichtregelmäßig kontrollieren. Andernfalls kann es passieren, dassdie Anlage komplett ausfällt und die Heizung unbemerkt diegesamte Wärmeversorgung übernimmt.- Spülmaschine und Waschmaschine ans Warmwasser anschließen: Vielemoderne Spül- und Waschmaschinen lassen sich ans warme Wasseranschließen. Dadurch sparen Solarthermie-Besitzer Strom, weildie Maschinen das Wasser nicht mehr selbst erwärmen müssen.Außerdem können im Sommer die solaren Gewinne steigen, weil mehrwarmes Wasser abgenommen wird und so im Solarspeicher wiedermehr Platz für neue Sonnenenergie ist.Heizen mit Solarthermie ist ein Schwerpunkt der Kampagne "MeinKlimaschutz". Dazu gehört der Praxistest Solarthermie(www.praxistest-solarthermie.de), bei dem co2online zwei Jahre langSolarthermie-Besitzer bei Planung, Installation und Alltagsbetriebihrer Anlage begleitet hat. Aus den Ergebnissen des Praxistests wurdeein Online-Leitfaden entwickelt, der Hausbesitzer Schritt für Schrittauf dem Weg zur Solarthermie begleitet. Außerdem wurdenSolarthermie-Interessierte mehrmals zu Entscheidungskriterien füroder gegen Solarthermie befragt.Über "Mein Klimaschutz" und co2online"Mein Klimaschutz" (https://www.mein-klimaschutz.de) ist eineMitmachkampagne des Bundesumweltministeriums, realisiert vonco2online. Sie motiviert Verbraucher, den eigenen CO2-Fußabdruckdauerhaft zu verkleinern.Die gemeinnützige co2online GmbH (https://www.co2online.de) setztsich für die Senkung des klimaschädlichen CO2-Ausstoßes ein. Seit2003 helfen die Energie- und Kommunikationsexperten privatenHaushalten, ihren Strom- und Heizenergieverbrauch zu reduzieren.Unterstützt wird co2online dabei von der Europäischen Kommission, demBundesumweltministerium sowie Partnern aus Medien, Wissenschaft undWirtschaft.