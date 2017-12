Solarparken AG: Bessere Witterungsbedingungen sorgten für eine Erhöhung der Produktion!

Liebe Leser,

im 1. Quartal nahm die Stromproduktion um 43% auf 16 GWh zu. Dies wurde durch eine Erhöhung der Produktion um 20%, durch bessere Witterungsbedingungen sowie den Ausbau der Kapazität um 19% erreicht. Die Kapazitätserweiterungen stammen aus den Zukäufen, die in 2016 getätigt wurden. Nachdem die Witterungsbedingungen im 1. Quartal die Erwartungen übertroffen hatten, setzte sich dieser positive Trend im April nicht fort; Schnee und Spätfrost beeinträchtigten die Produktion.

Im Vergleich zum 31. Dezember 2016 sind die liquiden Mittel um 8,5% auf 27,4 Mio € gesunken

Die neu erbaute Anlage Großfurra (4,1 MWp) ist seit Februar in Betrieb. Das belgische Dachportfolio Swan Energy mit einer Anlagenleistung von 1,2 MWp wurde erst ab April in den Anlagenbestand aufgenommen und ist entsprechend nicht in den Q1-Zahlen berücksichtigt. 7C Solarparken hat im 1. Quartal keine Anlagen veräußert. Der Umsatz lag bei 5,2 Mio €, was einer Zunahme von 30% entspricht. Das rasante Umsatzwachstum wurde vollständig durch die besseren Witterungsbedingungen sowie durch die Investitionen aus dem Geschäftsjahr 2016 erreicht.

Das operative Ergebnis (EBITDA) verbesserte sich um 37% auf 4,7 Mio € und umfasst einen einmaligen Ertrag von 0,7 Mio €, der mit einem Vergleich im Rahmen des Optimierungsprogramms 2.0 zusammenhängt. Im Vergleich zum 31. Dezember 2016 sind die liquiden Mittel um 8,5% auf 27,4 Mio € gesunken. Ursächlich ist eine negative Entwicklung des Nettoumlaufvermögens, das hauptsächlich aus Zahlungen für den Bau der Anlage Großfurra entstammt.

