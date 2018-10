Solarkraftwerk-Konzept der DEB bringt Investoren langfristige Rendite

Hamburg (ots) - Die Deutschen Privathaushalte haben im vergangenenJahr zum dritten Mal in Folge mehr Strom verbraucht, so eine Meldungdes Statistischen Bundesamtes. Dass der Energiekonsum derBundesbürger wieder ansteigt, hat verschiedene Ursachen. Zum einenist die Bevölkerung in Deutschland insgesamt gestiegen, zum anderenwächst der Anteil an kleinen Haushalten, in denen vergleichsweisemehr Energie pro Person anfällt. Auch für die Zukunft wird mit einemsteigenden Strombedarf gerechnet, unter anderem für dieElektromobilität. Gleichzeitig zeichnet sich das Ende von Atom- undKohlestrom ab. Vor diesem Hintergrund sind neue Konzepte gefragt, ummöglichst rasch und reibungslos auf nachhaltige Energiequellenumzustellen.In Berlin wird im Rahmen eines Energie- und Klimaschutzprogrammes2030 an einem Masterplan "Solarcity" gearbeitet, der den Anteil derSolarenergie an der Stromversorgung von derzeit etwa 0,5 auf 25Prozent erhöhen soll. Die dortige Hochschule für Technik undWirtschaft (HTW) hat dazu nun eine Solarpotenzialstudieveröffentlicht. Danach muss für das Ziel eines Photovoltaik-Anteilsvon 25 Prozent die installierte Leistung bei gleichbleibendemStromverbrauch von 100 auf 4000 Megawatt gesteigert werden. "Wirmüssen versuchen, wirklich alle Dächer dieser Stadt für Solarenergiezu nutzen", sagt Volker Quaschning, Leiter der Studie und Professorfür Regenerative Energiesysteme an der HTW Berlin mit Blick auf dieErgebnisse.Photovoltaik - Aus Licht wird Strom. DEB - Aus Strom wird Geld.Auch die DEB Deutsche Energie Beratung Hamburg errichtet ihreSolarkraftwerke auf Dächern. Dächer deshalb, weil sie anders alsFreiflächen kein Land verbrauchen, und weil Strom von Dachanlagen imRahmen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) deutlich höhervergütet wird.Die DEB hat ein spezielles Solarkraftwerk-Konzept entwickelt.Ausgesuchte, optimal geeignete Dächer werden gepachtet und daraufPhotovoltaik-Großanlagen bis 750 KW errichtet. Mit dem Dachverpächterwird ein langfristiger Pachtvertrag (30 - 40 Jahre) abgeschlossen.Die Solaranlage wird komplett oder parzelliert verkauft und derKäufer erwirbt direktes Eigentum mit Grundbucheintrag. Über diegesamte Laufzeit sind so die Nutzungsrechte an der vertraglichvereinbarten Fläche zum Betrieb der erworbenen Photovoltaikanlageabgesichert. Die DEB bietet ein Komplett-Paket an: von derProjektierung bis zur vollständig installierten, von einemzertifizierten Gutachter abgenommenen und ans öffentliche Stromnetzangeschlossene Anlage. Durch das EEG ist die Abnahme des Stroms zueinem festen Preis über 20 Jahre staatlich garantiert. Darüber hinausumfasst die Dienstleistung der DEB auch die Beschaffung einesStromvermarktungsvertrages zu bestmöglichen Konditionen, so dass nocheine deutliche Erlösoptimierung erreicht werden kann. Über einenDaten-Logger zur Fernüberwachung ist es dem Investor möglich,jederzeit aktuelle und historische Erträge seines Solarkraftwerkesabzufragen. Eine Allgefahren-Versicherung zum Schutz vor Diebstahl,Vandalismus, Sturm, Wasser, Hagel, Blitzschlag und"Sonnen-Mindereinstrahlung" sowie ein Wartungsvertrag runden dasAngebot ab.Das Konzept der DEB ist ein Erfolgsmodell. Dieses Jahr konnten im2. Quartal 5 PV-Anlagen mit einem Gesamtvolumen von ca. 2,6 MW ansöffentliche Versorgungsnetz angeschlossen werden und im 3. Quartalkamen weitere 3,5 MW dazu.Durch den Kauf einer Photovoltaikanlage bei der DEB kann sich derAnleger eine "Sonnenrente" aufbauen. Bereits durch dieNetzeinspeisung zum staatlich garantierten EEG-Tarif wird ein Ertragvon etwa 6 - 7 % p.a., bezogen auf den Nettoanlagenpreis,erwirtschaftet. Diese Einnahmen werden durch die Direktvermarktungnoch gesteigert. Hinzu kommen fiskalische Vorteile; dennPhotovoltaikanlagen können steuerlich voll abgeschrieben werden. Eshandelt sich um eine sehr transparente, direkte Kapitalanlage und umeine Investition, die in ökologischer, ethischer und wirtschaftlicherHinsicht durch und durch nachhaltig ist.Pressekontakt:Deutsche Energie Beratung GmbHOve Burmeister040-60003336Burmeister@deb24.comPappelallee 2822089 Hamburghttps://www.deb24.de/Original-Content von: DEB Deutsche Energie Beratung GmbH, übermittelt durch news aktuell