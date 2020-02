Solarkonzern SMA Solar peilt 2020 Umstzmilliarde an - Aktie zieht an

Weitere Suchergebnisse zu "SMA Solar Technology":

NIESTETAL (dpa-AFX) - Der Solarkonzern SMA Solar will nach einem Endspurt 2019 im laufenden Jahr die Umsatzmilliarde knacken.



Im vergangenen Jahr legten die Erlöse um ein Fünftel auf rund 915 Millionen Euro zu, wie das SDax -Unternehmen am Freitag in Niestetal bei Kassel bei der Vorlage vorläufiger Jahreszahlen mitteilte. Sie lagen damit deutlich über dem Unternehmesziel. Beim operativen Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) lag SMA Solar mit etwa 35 Millionen Euro im Rahmen seiner Ziele. Ein Jahr zuvor hatte noch ein Fehlbetrag von 69,1 Millionen Euro zu Buche gestanden.

Für das laufende Jahr rechnet SMA Solar mit einem Umsatzwachstum auf 1 bis 1,1 Milliarden Euro, das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) soll zwischen 50 und 80 Millionen Euro liegen. An der Börse kamen die Nachrichten sehr gut an. Die SMA-Solar-Aktie lag kurz nach Handelsbeginn gut 6 Prozent im Plus. Ein Händler sprach in einer ersten Reaktion von einem überzeugenden Ausblick.

Auch beim Absatz spürte der Solartechnikhersteller 2019 Aufwind: Das Unternehmen verkaufte Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von rund 10 Gigawatt nach 8,5 Gigawatt ein Jahr zuvor. Wechselrichter werden zur Umwandlung des von einer Solaranlage erzeugten Gleichstroms in Wechselstrom benötigt.

SMA-Vorstandssprecher Jürgen Reinert zeigte sich mit dem Erreichten zufrieden und verwies darauf, dass Maßnahmen zur Kostensenkung und Umsatzsteigerung 2019 erfolgreich umgesetzt worden seien. Zudem habe das Unternehmen im Kerngeschäft Marktanteile zurückgewinnen können. 2018 hatte der Konzern nach einem schwierigen Jahr tiefrote Zahlen geschrieben. Die vollständige Bilanz will SMA Solar am 26. März vorlegen./eas/jha/