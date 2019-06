Solarisbank peilt 2020 schwarze Zahlen an

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Solarisbank, 2016 gegründetes Start-up mit Vollbanklizenz, sieht sich auf dem richtigen Weg. "Wir konnten unsere Erträge im vergangenen Jahr auf 7,4 Millionen Euro mehr als verdreifachen. Im laufenden Jahr rechnen wir mit einer Verdoppelung der Erträge und streben im Laufe des Jahres 2020 den Break-even an", sagte der Vorstandschef der Solarisbank, Roland Folz, dem "Handelsblatt" (Mittwochsausgabe).

Angesichts jährlicher Kosten von rund 25 Millionen Euro sei klar, "welches Ertragsniveau wir erreichen müssen", so der Solarisbank-Chef weiter. Das Institut, das anderen Unternehmen hilft Bankdienstleistungen anzubieten, habe im vergangenen Jahr einen Fehlbetrag von 18 Millionen Euro verzeichnet, der damit zwei Millionen Euro über dem Vorjahresniveau gelegen habe, berichtet die Zeitung. Trotz des Kapitalverzehrs bestehe kein Bedarf, neues Kapital einzuwerben, so Folz. "Es ist alles im grünen Bereich", sagte der Solarisbank-Chef dem "Handelsblatt". In drei Finanzierungsrunden habe das Unternehmen bislang 98 Millionen Euro eingesammelt, berichtet die Zeitung weiter.

