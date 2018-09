Solaris Oilfield Infrastructure: Schluss mit der Unsicherheit!

Per 18.09.2018 wird für die Aktie Solaris Oilfield Infrastructure am Heimatmarkt New York der Kurs von 17,37 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Öl & Gas Ausrüstung & Dienstleistungen".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Solaris Oilfield Infrastructure auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Solaris Oilfield Infrastructure liegt bei einem Wert von 7,18. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Oil, Gas & Coal" (KGV von 56,21) unter dem Durschschnitt (ca. 87 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Solaris Oilfield Infrastructure damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Solaris Oilfield Infrastructure-Aktie ein Durchschnitt von 17,25 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 17,37 USD (+0,7 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 15,92 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+9,11 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Solaris Oilfield Infrastructure ergibt, die Aktie erhält eine "Buy"-Bewertung. Solaris Oilfield Infrastructure erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Solaris Oilfield Infrastructure erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 8,09 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Oil, Gas & Coal"-Branche sind im Durchschnitt um 47,84 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -39,75 Prozent im Branchenvergleich für Solaris Oilfield Infrastructure bedeutet. Der "Energy"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 47,84 Prozent im letzten Jahr. Solaris Oilfield Infrastructure lag 39,75 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.