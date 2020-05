Solaris Oilfield Infrastructure: Was kann da noch kommen?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Solaris Oilfield Infrastructure, die im Segment "Öl & Gas Ausrüstung & Dienstleistungen" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 14.05.2020, 10:49 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 5.32 USD.

Die Aussichten für Solaris Oilfield Infrastructure haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Solaris Oilfield Infrastructure. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 9 Analystenbewertungen für die Solaris Oilfield Infrastructure-Aktie abgegeben. Davon waren 8 Bewertungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Solaris Oilfield Infrastructure-Aktie. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 3 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 11,67 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 119,3 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (5,32 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Solaris Oilfield Infrastructure somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Solaris Oilfield Infrastructure beträgt das aktuelle KGV 3,82. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" haben im Durchschnitt ein KGV von 390,97. Solaris Oilfield Infrastructure ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.