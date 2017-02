Solarindustrie: Die Zeichen stehen endlich wieder auf Wachstum! (SolarWorld, SMA Solar, Phoenix Solar, Hanwha Q Cells, SolarEdge, First Solar, Canadian Solar, HyperSolar, SunPower, JinkoSolar)

Weitere Suchergebnisse zu "SolarWorld":

seit 2012 war die Nachfrage nach Solarenergie in Deutschland konstant rückläufig. Doch das vergangene Jahr könnte die Wende gebracht haben. Durch einen starken Schlussspurt zum Jahresende zog der Verkauf erstmals wieder an. Dabei ist der Preisverfall im Solarbereich, der im Sommer einsetzte, ein entscheidender Faktor.

Boom soll sich fortsetzen

Nach Angaben der Bundesnetzagentur wurden 2016 hierzulande insgesamt 51.900 Solaranlagen mit einem Leistungsvolumen von 1,52 Gigawatt installiert. Im Vorjahr lag der Wert noch bei 1,46 GW. Carsten Körnig, Geschäftsführer des Bundesverbandes Solarwirtschaft, kommentierte die Entwicklung mit blumigen Worten: „Die Sonnenfinsternis ist vorbei und die Zeichen stehen endlich wieder auf Wachstum. Bereits seit einigen Monaten verzeichnen wir in wichtigen Marktsegmenten ein spürbares Anziehen der Nachfrage. Offensichtlich spricht es sich zunehmend rum, dass sich Solaranlagen wieder rechnen.“

Der Boom soll sich auch 2017 fortsetzen. In diesem Jahr rechnet der Branchenverband „mit einem Marktwachstum im unteren zweistelligen Prozentbereich“. Durch die günstigen Kaufpreise sind die Finanzierungskosten gesunken und die Renditeerwartungen im Gegenzug gestiegen. Ein weiterer Faktor ist die neue Gesetzgebung, die ausdrücklich Betreiber von kleineren Solaranlagen von der Auktionspflicht ausnimmt. Lediglich Besitzer von Solarkraftwerken mit einer Leistung von 750 kW oder mehr müssen ab sofort an einer Ausschreibung teilnehmen und ihren Solarstrom möglichst günstig anbieten.

