Solarindustrie: Ein Trendwechsel ist absehbar! (E.ON, SolarWorld, SMA Solar, Phoenix Solar, SolarEdge, First Solar, Canadian Solar, HyperSolar, SunPower, JinkoSolar)

wie der Bundesverband der Solarwirtschaft mitteilte, ist die Zahl der Solarheizungen hierzulande im vergangenen Jahr erneut kräftig angestiegen. Ende des vergangenen Jahres waren insgesamt 2,2 Mio. Anlagen in Betrieb, was einer Steigerung zum Vorjahr von 100.000 Solarwärmeanlagen entsprach. Diese Zahl ist für die gesamte Solarwirtschaft von Bedeutung, denn entsprechende Heizungen lassen sich nur betreiben, wenn man zuvor in ausreichender Anzahl Solarpanels installiert hat.

Trendwechsel ist absehbar

Dennoch ist der Industriezweig mit den aktuellen Wachstumsraten nicht gänzlich zufrieden, wie ein Kommentar vom Verbandsgeschäftsführer Carsten König deutlich macht: „Die Energiewende im Heizungskeller geht voran – doch das Tempo ist ausbaufähig.“ Was König meint: 2016 fiel das Wachstum um 8 % schwächer aus als im Vorjahr. Das nachlassende Interesse hatte jedoch einen konkreten Grund. Die Öl- und Gaspreise waren im Keller und verlockten viele Kunden dazu, ihre älteren Heizungsanlagen in Betrieb zu lassen.

Nun kehrt sich die Situation aber wieder um. Zumindest die Ölpreise ziehen seit Monaten wieder an. Gleichzeitig erleben wir einen Preisverfall bei Solarzellen um rund 20 %. Es mag sein, dass sich die Preise nach Abbau der chinesischen Überkapazitäten mittelfristig wieder erholen werden. Doch auf ihr altes Niveau werden sie meiner Meinung kaum noch zurückkehren. Durch die günstigere Fertigung in den chinesischen Gigafabriken wird auf dem Markt auch in Zukunft ein gewisser Preisdruck vorherrschen.

Angesichts vermutlich anziehender Gas- und Ölpreise wird die Solarenergie dadurch für den Endverbraucher immer attraktiver. Hinzu kommen Zuschüsse von staatlicher Seite, die bei einer Umrüstung auf eine Solarheizung derzeit durchschnittlich 3.600 Euro betragen. Von den aktuell niedrigen Kreditzinsen ganz zu schweigen. Mein Tipp: Ende dieses Jahres wird die Zahl der Solarheizungen nochmals merklich zugelegt haben.

Ein Gastbeitrag von Mark de Groot.

