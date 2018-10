Solarflaute belastet Wacker Chemie - Jahresziele aber bestätigt

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Chemie":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Spezialchemiekonzern Wacker Chemie bekommt die Flaute der Solarbranche infolge einer eingeschränkten Förderung in China zu spüren.



Der Umsatz fiel im abgelaufenen dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 5 Prozent auf 1,24 Milliarden Euro, wie das MDax -Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Ebitda) sank um 19 Prozent auf 242 Millionen Euro. Hier schlugen auch höhere Rohstoffpreise zu Buche.

Wegen gut laufender Chemiegeschäfte hielt der Konzern aber an seinen Jahreszielen fest. Der Umsatz soll 2018 im niedrigen einstelligen Prozentbereich wachsen und das Ebitda soll um einen mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen. Im vergangenen Jahr hatten die Bayern hier Werte von 4,9 Milliarden Euro sowie rund 1 Milliarden Euro erzielt. Vor allem das Geschäft mit Silikonen etwa für die Bau-, Auto- und Chemieindustrie lief rund./mis/jha/