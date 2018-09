Solarenergie mit IKEA: Ein nachhaltigeres Leben beginnt auf dem Dach (FOTO)

Hofheim-Wallau (ots) -IKEA möchte möglichst vielen Menschen einen besseren Alltagschaffen. Dazu gehört auch ein nachhaltigeres Leben zu Hause. Mit denneuen SOLSTRALE Photovoltaik-Anlagen macht IKEA in Deutschland ab dem1. Oktober ein besonders erschwingliches Angebot kombiniert mit einerunkomplizierten Abwicklung, damit mehr Menschen in Solarenergieinvestieren können."Damit möchten wir unsere Kunden und Besucher dazu ermutigen,etwas Positives für die Umwelt und ihren Geldbeutel zu tun", sagtArmin Michaely, Nachhaltigkeitsmanager IKEA Deutschland. "Wir möchtenes unseren Kunden ermöglichen, nicht nur selbst erneuerbare Energiezu erzeugen, sondern Geld zu sparen und zu Hause nachhaltiger zuleben."Der Verkauf von SOLSTRALE verläuft in zwei Etappen. Im erstenSchritt kommen Kunden, die eine Photovoltaikanlage erwerben möchten,in eines der fünf IKEA Einrichtungshäuser, die das Angebot ab 1.Oktober 2018 vertreiben: Kaarst, Eching, Walldorf, Ulm und Freiburg.Dort gibt es eigens eingerichtete Verkaufsstellen in Verbindung miteinem sogenannten Solar-Rechner. Hier können die Kunden ermitteln,was eine auf ihre Bedürfnisse angepasste Photovoltaik-Anlage kostetund wie viel Strom sie sparen können.Anfang 2019 startet der Verkauf deutschlandweit"Nach einer erfolgreichen Testphase in den fünf Pilothäusernwerden wir im nächsten Schritt voraussichtlich ab Februar mit dembundesweiten Verkauf starten", so Armin Michaely. Dann wird dasAngebot auch online über die IKEA Website verfügbar sein.IKEA Deutschland arbeitet mit dem Partner Solarcentury zusammen,dem größten britischen Solarunternehmen. "Wir haben den Marktintensiv nach der besten und auch preisgünstigsten Alternative fürunsere Kunden untersucht", so Armin Michaely. "Zusammen mit unserergroßen Erfahrung im Einzelhandel und einer hohen Kundenfrequenzkönnen wir das bestmögliche Angebot machen." In Großbritannien, denNiederlanden und Belgien arbeitet IKEA bereits erfolgreich mitSolarcentury zusammen.Geld sparen bei der StromrechnungMit SOLSTRALE kann jeder Haushalt seine Stromrechnung senken. Denneigener Solarstrom ist in den meisten Fällen günstiger als Strom vomEnergieversorger. Die Finanzierung von Photovoltaik-Anlagen undoptionalen Batteriespeichern wird staatlich gefördert. Mit einerLebensdauer von bis zu 30 Jahren sind Photovoltaik-Anlagen einelohnende Investition.Außerdem erhöhen Kunden mit einer SOLSTRALE Photovoltaik-Anlageihre Unabhängigkeit von einem Energielieferanten. Mit einemBatteriespeicher kann der Eigenverbrauch sogar noch erhöht werden.Eine komplett installierte, schlüsselfertige Photovoltaik-Anlagekostet ab 4.730 Euro. Um das Photovoltaik-Angebot für die vielenMenschen zugänglich zu machen, hat IKEA ein einfaches, transparentesVerkaufsverfahren ohne versteckte Kosten entwickelt. WeitereInformationen finden Sie auf unserer Website www.IKEA.de/SolarÜber den IKEA KonzernUnsere Vision ist es, den vielen Menschen einen besseren Alltag zuschaffen, indem wir formschöne, funktionsgerechte, erschwingliche undqualitativ hochwertige Einrichtungsgegenstände anbieten, die mitRücksicht auf Mensch und Umwelt produziert wurden. Insgesamt betreibtder IKEA Konzern 355 Einrichtungshäuser in 29 Ländern. Darüber hinausgibt es mehr als 40 Einrichtungshäuser, die von Franchisenehmernaußerhalb des IKEA Konzerns geleitet werden. Im Geschäftsjahr 2017besuchten insgesamt 817 Millionen Menschen die Einrichtungshäuser desIKEA Konzerns und 2,1 Milliarden Menschen informierten sich aufunserer Website www.IKEA.comPressekontakt:Simone SettergrenCorporate CommunicationsIKEA Deutschland GmbH & Co. KGAm Wandersmann 2-465719 Hofheim-WallauTel.: +49 (0)6122 - 5856173Email: Simone.Settergren@IKEA.comWeb: www.IKEA.deOriginal-Content von: IKEA Deutschland GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell