Tokio, Japan (ots/PRNewswire) - Trina Solar ("Trina Solar" oderdas "Unternehmen") verkündete, dass das Solarauto "OSU-Model-S" derOsaka Sangyo University ("OSU"), das mit Rückkontaktzellen mitineinandergreifenden Kontakten (IBC) und Modulen von Trina Solarausgestattet ist, den Preis in der Kategorie "Dream Class" der "FIAElectric & New Energy Championship 2017" gewann, der am 5. August aufdem Suzuki International Racing Circuit ("IFA Suzuka Solar Car Race")vergeben wurde.Trina Solar arbeitet seit 2015 mit OSU zusammen. Das"OSU-Module-S", wie es von den Solarauto-Entwicklern von OSU gebautwurde, wird zu 100 % von Solarzellen der State Key Laboratory of PVScience and Technology of Trina Solar (das "SKL") angetrieben undverhalf OSU zu guten Ergebnissen.Mit dem Autorennen Solar Car Race werden wichtige Ziele verfolgt:Wie lässt sich ein Solarauto effizienter und leichter gestalten undwie können Fahrer den Energieverbrauch bei änderndenLichtverhältnissen auf 4- bis 5-stündigen Fahrten regulieren? Bei demRennen geht es nicht nur um Geschwindigkeit, sondern auch um dieErziehung der jungen Generation, eine umweltbewusste Gesellschaft zuschaffen, die auf nachhaltige und umweltfreundliche Solarenergiesetzt.Laut Dr. Zhiqiang Feng, Vice-President von Trina Solar undDirektor vom State Key Laboratory of Photovoltaic Science &Technology, wurde dieses Jahr, als das Rennen von "The AlternativeEnergies CUP" in "The Electric & New Energy Championship" umbenanntwurde, die Solarenergie als alternative Energieform auf eine neueStufe gesetzt. Trina Solar konnte als Vorreiter in der Entwicklungvon Solarstromtechnik zahlreiche Weltrekorde erzielen. Für IBC-Zellenin Solarautos erreichte das Unternehmen im April dieses Jahres eineUmwandlungseffizienz von 24,13 %. Daten und Feedback, die dank derKooperation mit den Solarentwicklern von OSU Solar Car erreichtwerden konnten, fließen ebenfalls in die Forschung und Entwicklungein.Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit OSU, jungenjapanischen Talenten und Gesellschaften, um die Zukunft derSolarenergie zu gestalten.Über Trina Solar LimitedTrina Solar Limited ist ein weltweit führender Anbieter vonPhotovoltaik-Modulen, Photovoltaik-Lösungen und dazugehörigenDienstleistungen. Das Unternehmen wurde 1997 als PV-Systemintegratorgegründet und treibt mittlerweile intelligente Energie mitInstallationsunternehmen, Händlern, Versorgern und Entwicklern aufglobaler Ebene voran. Die branchenführende Position des Unternehmensbasiert auf der Innovationsexzellenz, gehobenen Produktqualität,vertikal integrierten Kapazität und der Umweltverantwortung. NähereInformation unter www.trinasolar.com.Pressekontakt:Zhang Mi+86-21-6057-5363press@trinasolar.comOriginal-Content von: Trina Solar, übermittelt durch news aktuell