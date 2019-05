Solar- und Windparkbetreiber Encavis weiter auf Wachstumskurs

Weitere Suchergebnisse zu "Encavis":

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Solar- und Windparkbetreiber Encavis ist im ersten Quartal weiter gewachsen.



Die Hamburger profitierten von mehr Sonnenschein in Italien und Frankreich sowie einer größeren Zahl an Anlagen in Deutschland und Dänemark. Der Umsatz kletterte im Jahresvergleich um 30 Prozent auf 59,5 Millionen Euro, wie das im SDax notierte Unternehmen am Dienstag mitteilte. Beim um Sondereffekte bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) legte Encavis um gut 40 Prozent auf 44,7 Millionen Euro zu. Unter dem Strich halbierte sich der Quartalsverlust auf gut 2,5 Millionen Euro.

"Wir sind mit den erzielten Resultaten überaus zufrieden", sagte Vorstandschef Dierk Paskert. Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte er. Beim Umsatz peilt Encavis 2019 weiter mehr als 255 Millionen Euro an. Vor dem Hintergrund des neuen Rechnungslegungsstandards IFRS wurde die Ebitda-Prognose aus technischen Gründen angepasst. Beim operativen Ergebnis erwartet Encavis nun mehr als 199 Millionen Euro./eas/mne/jha