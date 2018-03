Solar und Wind im TecDax gefragt

Weitere Suchergebnisse zu "TecDAX (Performance)":

Liebe Leser,

der TecDax konnte am Dienstag leicht zulegen. Er schloss mit einem Plus von 1,29 Prozent bei 2.685 Zählern. Damit konnte der TecDax seine Talfahrt, die zu Wochenbeginn begonnen hatte, stoppen. Die größten Gewinner waren der gerade neu in den Index aufgenommene Automatisierungsspezialist ISRA Vision (+5,6 Prozent), SMA Solar (+4,5 Prozent) und der Windanlagenhersteller Nordex.

Der Halbleiterhersteller Dialog Semiconductor gab am Dienstag ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Tim Ackermann.