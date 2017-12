Solar powered Paradise

Bonn (ots) - SolarWorld liefert Solarmodule mit einer Leistung von150 kWp für ein Hybridkraftwerk auf der Malediveninsel Ellaidhoo. DieGäste des Ellaidhoo Maldives Hotel werden zukünftig mit sauberemSolarstrom versorgt und damit die einzigartige Natur des Riffsbewahrt. Das Hotel Resort ist mit dem Green Globe zertifiziert.Die hochwertigen, monokristallinen Solarlösungen von SolarWorldermöglichen den Inseltourismus ohne Lärmbelästigung undVerschmutzungen. Die Platzbeschränkungen auf der nur 60.000 qm großenInsel und die unmittelbare Nähe zum Meer erforderten Solarmodule mithohem Wirkungsgrad und hoher Belastbarkeit. Daher fiel die Wahl aufden SolarWorld-Partner Alpha Solar Energy Systems (SolarTherm).SolarWorld hatte als erste die sogenannte PERC-Technologie fürhocheffiziente Solarzellen zur industriellen Reife entwickelt und istbekannt für die lange Lebensdauer und herausragende Qualität ihrerSolarmodule.Dr.-Ing. E.h. Frank Asbeck, Geschäftsführer von SolarWorldIndustries GmbH: "Auf den Malediven ist der Klimawandel jeden Tagspürbare Realität. Hier ist ein Paradies in Gefahr. Umso wichtiger,dass auch die dortige Energieversorgung jetzt von fossilen Energienauf Solarstrom umgestellt wird. Retten können wir die Paradiesedieser Welt aber nur, wenn dies überall auf der Welt passiert.SolarWorld-Solarstromalagen stehen dafür bereit, verlässlich,leistungsstark und aus nachhaltiger Produktion made in Germany."Insgesamt lieferten die SolarWorld-Produktionsstätten in diesemJahr 75 MW Solarmodule in die Region Südasien für eine saubereStromerzeugung von Tourismus, Industrie und Wohngebäuden.Fotos und mehr Informationen unter:www.solarworld.de/press/solarpoweredparadisePressekontakt:SolarWorld Industries GmbHMartin-Luther-King-Str. 2453175 BonnTel.: +49 (0) 3731/301-4624press@solarworld.dewww.solarworld.deOriginal-Content von: SolarWorld Industries GmbH, übermittelt durch news aktuell