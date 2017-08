Solar Wege- und Platzbeleuchtung von luis energy als wirtschaftliche und energiesparende Lösung

--------------------------------------------------------------mehr Informationenhttp://ots.de/EK0Fr--------------------------------------------------------------Hamburg (ots) -Smarte Straßenlaternen mit Solarenergie umweltfreundlich undintelligentAlle Welt redet von der Energiewende, mit der luis energy SolarSP35W Straßenlaterne ist die Zukunft in der Gegenwart angekommen.Strom aus einem herkömmlichen Kraftwerk ist für eine solche dieSonnenenergie nutzende Straßenbeleuchtung kein Thema mehr. Kommunen,die angesichts klammer Kassen Kosten sparen und gleichzeitig einSignal in Richtung Öko-Bewusstsein setzen wollen, schlagen mit derAnschaffung dieser kabelfrei mit Solarenergie gespeistenStraßenlaternen zwei Fliegen mit einer Klappe. Intelligent im Sinnevon Smart Energy ist die clevere Straßenlaterne ebenfalls: Sie merktper aktiver Bewegungserkennung, ob sich jemand im Einzugsbereich derLaterne befindet, und gibt nur dann zu 100 Prozent alles anLeuchtkraft, wenn sie eine Bewegung registriert. Ansonsten fährt dieluis energy Solar Straßenlaterne gewitzt ihr Potential auf sparsame20 Prozent herunter. Das freut nicht nur den Stadtkämmerer und denUmweltbeauftragten, sondern auch die weitaus weniger als durchklassische Straßenlaternen irritierten Insekten.Moderne Straßenbeleuchtung muss sicher, wirtschaftlich undumweltfreundlich seinStraßenbeleuchtung gibt es in Deutschland seit fast 200 Jahren.Nach den ersten Gaslaternen kam das elektrische Licht und seit demneuen Jahrtausend sind umweltfreundliche, energiesparende Lösungenper LED-Technik und Solarenergie mit Akku zukunftsweisend. Nachvielen Jahren treuer Dienste sind die alten, energiefressenden sowieumweltbelastenden Straßenlaternen durch neue zu ersetzen. Zudemwerden regelmäßig Baugebiete neu erschlossen und sparsame sowieumweltfreundliche Beleuchtungssysteme für ausreichend freie Sichtauch im Dunkeln müssen her. Anwohner, Besucher und Verkehrsteilnehmerhaben ein Recht auf Sicherheit und wollen auch nach Einbruch derDunkelheit nicht im Dunkeln tappen. Eine angemessen sichereStraßenbeleuchtung ist daher Pflicht. Doch welche Art der Beleuchtungist die richtige? Für die Beschaffenheit der Straßenlaterneninnerhalb einer Ortschaft gibt es zwar bestimmte EU-Normen, die Artund Weise der Beleuchtung schreibt der Gesetzgeber allerdings nichteindeutig bindend vor. Das heißt im Klartext: Die Kommune muss zwarfür eine sichere und technisch vorschriftsmäßige Straßenbeleuchtungsorgen, welches System und welche Laternen sie dafür jeweils wählt,bleibt ihr überlassen. Wirtschaftlichkeit spielt dabei zunehmendebenso eine Rolle wie Umweltfreundlichkeit. Die Energie und Kostensparenden luis energy Solar Straßenlaternen eignen sich vor allem fürkleinere Straßen und Wege sowie Plätze und Parkplätze. Hier sorgendie smarten Straßenlaternen durch helle Erleuchtung bei jederBewegung für beruhigende Sicherheit.luis energy Straßenlaternen sind zeit- und kostensparendaufzustellenMit der Anschaffung von luis energy Solar Straßenlaternen sindzeitraubende und enorm das Stadtsäckel belastende Erdarbeiten mitAusbaggern und Kabelverlegung endgültig Schnee von gestern. DieLaternen lassen sich in wenigen einfachen Schritten durch Befestigenam Laternenmast zum Leuchten bringen. Das spart nicht nur Zeit,Material und Arbeitskraft, sondern nicht zuletzt erhebliche Kosten.Optisch überzeugen die schlanken Laternen durch ihr klares,unverschnörkeltes Design und fügen sich harmonisch in jedesStraßenbild ein. Zudem werden Kommunen mit der Entscheidung für diean Energiekosten armen Solarlaternen zum Pionier in SachenÖkologiebewusstsein. Licht wird in den Straßen nicht mehr aufKnopfdruck großzügig und pausenlos verschwendet, sondern exakt nachBedarf eingesetzt. Moderne LED-Leuchten sowieHochleistungs-Solarpanels sorgen für ein Höchstmaß an Langlebigkeitund Energieeffizienz. Der eingebaute Akku der neuesten Generationerweist sich dabei als ein zuverlässiges Kraftpaket. Bis zu sechsTage bleibt die Leuchtkraft erhalten, dank der sehr robusten Bauweiseauch bei widrigsten Wetterbedingungen wie Nebel und Regen, Schnee undEis sowie tiefster Winterdunkelheit. Das garantiert ein Dauerlichtmit mehreren Helligkeitsstufen und einem selbstständig arbeitendenDämmerungssensor. Die Funkfernsteuerung für die persönliche Vorliebendes Erscheinungsbildes der Strassenbeleuchtung sorgt für zeitgemäßenBedienkomfort.Innovative Lösungen hauseigener Entwickler created in GermanyDie technischen Details der luis energy Solar Straßenlaterne sindbeeindruckend: Das äußerst widerstandsfähige Heavy Duty Gehäuse fürsichere Leistung bei jedem Wetter einschließlich Starkregen geht mitdem hocheffizienten Innenleben eine lösungsoptimierte Verbindung ein.Das hinter luis energy stehende deutsche Unternehmen LUIS GmbH ausWarlitz bei Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern greift dabei aufinnovative Lösungen der hauseigenen Entwickler zurück. So sorgt dermicro-gesteuerte Green Power Controller® für ein energieeffizientesBatteriemanagement bei gleichzeitiger Optimierung derLeuchtfähigkeit. Dank luis energy Daylight® bleibt das Licht sehrhell ausleuchtend und gleichzeitig im Dienst der Verkehrssicherheitnahezu blendfrei. Mit einer Betriebsdauer von mindestens 100.000Stunden ist die luis energy Solar Straßenlaterne ein leuchtendesBeispiel für Qualität, Robustheit und Langlebigkeit created inGermany.
Weitere Informationen zum Produkt auf: https://de.luis.eu/solar-weg-und-strassenbeleuchtung/solar-strassenlaterne-luis-energy-sp35w.htm