Solar Module & Inverter Bankability 2019 Bericht von BloombergNEF platziert Solis unter den drei führenden asiatischen Marken

Ningbo, China (ots/PRNewswire) - Bloomberg New Energy Finance(BNEF) veröffentlichte vor kurzem seinen Solar Module & InverterBankability 2019 Bericht. In diesem Bericht untersuchte dasUnternehmen erstmalig Solarwechselrichter und begutachte dieBankfähigkeit zahlreicher Marken von Wechselrichtern."Bankfähigkeit" bedeutet, dass Kreditinstitute vermehrt bereitsind, Non-Recourse-Kredite für Projekte zur photovoltaischenStromerzeugung anzubieten, die sich für den Einsatz einer bestimmtenMarke von Wechselrichtern entscheiden.Die Wechselrichter von Solis wurden unter den asiatischen Markenan dritter Stelle platziert: eine Bestätigung, dass die Produkte derMarke von weltweiten technischen Experten und Umfrageteilnehmernanerkannt werden. Dieses fantastische Ergebnis bedeutet außerdem,dass Projektentwickler mit höherer Wahrscheinlichkeit eineBankfinanzierung erhalten, wenn sie Produkte von Solis anstelleanderer Marken einsetzen.BNEF verfügt über ein Team von Experten auf sechs Kontinenten, daskomplexe Daten aus der ganzen Welt analysiert, um detailliertePrognosen zu erstellen, die die finanziellen, wirtschaftlichen undpolitischen Auswirkungen von ganze Branchen verändernden Trends undTechnologien aufzeigen.Für diese Umfrage erfasste BNEF Informationen vonKreditinstituten, Projektentwicklern und auf technischesDue-Diligence spezialisierten Unternehmen in Bezug auf die Marken,die ihrer Einschätzung nach unter 48 Herstellern von Solarmodulen und17 Herstellern von Solarwechselrichtern als bankfähig erachtetwerden.Interessanterweise manifestieren sich die regionalen Unterschiedeviel stärker, wenn die Bankfähigkeit von Solarwechselrichtern imVergleich zu Solarmodulen in Erwägung gezogen wird. Im Gegensatz zuSolarkollektoren werden Solarwechselrichter weniger als eine "Ware"betrachtet, da Solarmodule nur über eine einzige Funktion - dieErzeugung von Energie - verfügen, während Solarwechselrichter fürverschiedene Zwecke eingesetzt werden können. Neben der Umwandlungvon Gleichstrom in Wechselstrom interagieren Wechselrichter direktmit dem Stromnetz und sammeln Stromabgabedaten. Als solche stehenverschiedene Arten von Wechselrichtern für diverseProjektanforderungen zur Verfügung (beispielsweise erfordern mancheProjekte Zentralwechselrichter, während Stringwechselrichter besserfür andere Projekte geeignet sind).Informationen zu Ginlong TechnologiesGinlong (Solis) Technologies wurde im Jahr 2005 gegründet und isteiner der ältesten und größten Hersteller vonPV-Stringwechselrichtern. Das unter der Marke Solis angeboteneProduktportfolio des Unternehmens nutzt innovativeStringwechselrichter-Technologie mit erstklassiger Zuverlässigkeit,die unter den strengsten internationalen Zertifizierungen validiertwurde. Auf der Grundlage einer globalen Lieferkette sowieForschungs-, Entwicklungs- und Fertigungsmöglichkeiten der Weltklasseoptimiert Ginlong seine Wechselrichter für jeden regionalen Markt.Kunden erhalten Service und Unterstützung von einem Team lokalerExperten.Weitere Informationen darüber, wie Solis seinen in privaten undgewerblichen Bereichen sowie der öffentlichen Versorgung tätigenKunden einen Mehrwert bietet und gleichzeitig die Zuverlässigkeit undKosteneinsparungen maximiert, erhalten Sie unter ginlong.com(http://ginlong.com/).Pressekontakt:Lucy+86-574-65804299+86-15888512339lucy@ginlong.comOriginal-Content von: Ginlong(Solis), übermittelt durch news aktuell