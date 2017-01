SolarWorld investiert MILLIONEN in Deutschland!

Weitere Suchergebnisse zu "SolarWorld":

die letzten Tage waren für SolarWorld von Gerüchten um die mögliche Schließung von Teilen des Konzerns geprägt. Selbst eine vollständige Insolvenz scheint angesichts einer Schadenersatzklage mit einem Volumen von 800 Millionen Euro nicht unmöglich. Doch das Unternehmen lässt sich davon überhaupt nicht stören und investiert auch in dieser ernsten Lage munter weiter in das eigene Geschäft. Zweistellige Millionenbeträge sollen ausgegeben werden, um die Fertigungsqualität von Solarwafern am Standort Thüringen zu verbessern. Dafür wurden Diamantdrahtsägen von Meyer Burger aus der Schweiz angeschafft.

SolarWorld will mit Qualität glänzen!

Die Nachricht ist mindestens eine kleine Überraschung, denn Investitionen in Solartechnik sind gerade in Deutschland selten geworden. SolarWorld will sich aber mit einer hohen Qualität ganz bewusst von asiatischen Mitbewerbern absetzen und sich so vom anhaltenden Preiskampf befreien. SolarWorld soll weiter zu einem Markenzeichen ausgebaut werden, das in Zukunft Kunden mit Freuden tiefer in die Tasche greifen lässt. An der Börse sorgt die Nachricht für den nächsten heftigen Kursanstieg. Dieses Mal fußt dieser auch auf handfesten Nachrichten und nicht bloß auf reinen Spekulationen. Dennoch bleibt SolarWorld ein riskantes Investment, bis nicht die Probleme im Rechtsstreit mit Hemlock endgültig vom Tisch sind.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

