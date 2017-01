SolarWorld blickt in den ABGRUND!

Weitere Suchergebnisse zu "SolarWorld":

SolarWorld sorgt weiterhin für reges Interesse an den Märkten. Eine wahre Kursexplosion in den letzten Tagen rückte das schon fast vergessene Unternehmen wieder in den Fokus der Anleger. Am Dienstag zeigen sich dabei erstmals heftige Korrekturen nach unten, die sich wohl in den kommenden Tagen weiter fortsetzen werden. Denn für die meisten Experten ist die derzeitige Entwicklung keine Überraschung. Die steigenden Kurse kamen einzig und allein durch Spekulationen zustande.

Ungewisse Zukunft!

SolarWorld steht immer noch im Rechtsstreit mit dem amerikanischen Silizium-Lieferanten Hemlock. In erster Instanz wurde das deutsche Unternehmen zu einer Strafzahlung von 800 Millionen USD verurteilt. Ein Betrag, der zur sicheren Insolvenz führen würde. Nun wurde gegen das Urteil Berufung eingelegt und es verbreiteten sich Gerüchte, wonach es zu einer außergerichtlichen Einigung kommen könnte. Doch selbst wenn dies zutreffen würde, so kommen auf SolarWorld dennoch enorme Kosten zu. Bei einer Marktkapitalisierung von nicht einmal 80 Millionen Euro hat das Unternehmen einfach kaum nennenswerte Reserven und wird in jedem Fall schwer getroffen werden. Aktuell überwiegen die Risiken noch immer bei Weitem die Chancen.

