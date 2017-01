SolarWorld: Was ist denn da los?

Weitere Suchergebnisse zu "SolarWorld":

was ist denn plötzlich bei der Aktie von SolarWorld los? Nach einer wilden Talfahrt im letzten Jahr, bei der das Papier gut 80 Prozent seines Wertes eingebüßt hat, gelingt heute eine wahre Kursexplosion. Mit einem Tagesplus von mehr als 40 Prozent geht es aus dem Handel. Auch das Handelsvolumen ist gewaltig. Was steckt dahinter? Sind hier etwa Insider am Werk, die mehr wissen und sich daher zu günstigen Preisen mit Anteilsscheinen eindecken?

Einigung mit Hemlock?

Eine solche Marktreaktion könnte auf eine positive Nachricht hindeuten, die uns kurz bevorsteht. Denkbar wäre diesbezüglich zum Beispiel eine Einigung im existenzbedrohenden Rechtsstreit mit dem Siliziumlieferanten Hemlock. Im vergangenen Jahr wurde der Bonner Solarstrompionier wegen der Nichteinhaltung von Lieferverträgen in den USA erstinstanzlich zu einer Strafe von rund 800 Mio. Dollar verdonnert. SolarWorld sieht sich jedoch im Recht und hat angekündigt, notfalls alle Instanzen zu durchschreiten. Es ist nicht auszuschließen, dass man sich nun außergerichtlich einigen konnte. Entsprechende Gerüchte waren zuletzt auch immer wieder durch die Medien gegeistert. Sollte die Strafe hingegen Bestand haben, droht dem Photovoltaikkonzern eigenen Angaben zufolge die Insolvenz.

Preisverfall belastet die Geschäfte

Daneben leidet SolarWorld massiv unter dem Preisverfall in der Solarbranche. Das ehemalige TecDAX-Unternehmen führt dies auf die Solarstromprodukte aus China zurück, die zu Dumpingpreisen auf den Weltmarkt geschmissen werden. Der starke Preiseinbruch war seinerzeit auch ursächlich für die Aufkündigung der Lieferverträge mit Hemlock.

