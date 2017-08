Weitere Suchergebnisse zu "SolarWorld":

Totgesagte leben länger – bzw. in einer anderen Form? Die SolarWorld AG hat am Freitag mitgeteilt, dass die Gläubigerversammlung des Unternehmens dem Kaufvertrag zugestimmt hat. Käufer ist demnach – nicht zu verwechseln mit der SolarWorld AG – die „SolarWorld Industries GmbH“. Diese kauft „wesentliche Vermögensteile sowohl der Solarworld AG als auch von deren Töchtern Solarworld Industries Sachsen GmbH, SolarWorld Industries Thüringen GmbH sowie der SolarWorld Innovations GmbH“. Über die Höhe des Kaufpreises wurde allerdings nichts bekannt. Weitere Details dazu:

Solarworld: Dem Kaufvertrag wurde zugestimmt

Besonders schnell war offensichtlich das Bundeskartellamt, denn dieses stimmte der Meldung von SolarWorld zufolge am selben Tag der Transaktion zu. Nun soll es schnell gehen. Dazu SolarWorld: „Die Gesellschaft rechnet mit einem Vollzug der Transaktion (Closing) im Laufe der kommenden Woche.“ Die Aktionäre hingegen sollten sich keine Hoffnung darauf machen, noch etwas zu erhalten. Sie stehen gewissermaßen in der Schlange derjenigen, die die Hände aufhalten, ganz hinten. Es bleibt abzuwarten, ob dem Unternehmen in der neuen Form mehr Erfolg zukommen wird. Ich weise darauf hin, dass ich bei Solarworld investiert bin.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.