SolarWorld: Aktie steigt nach höherem Verlust – warum?

das Bonner Unternehmen SolarWorld hat in 2016 eine starke Steigerung des Verlustes beim Konzernergebnis verzeichnet. Der Verlust nach Steuern stieg auf -91,94 Mio. Euro und damit um 176 %. Auch beim operativen Ergebnis (EBITDA) wurde erstmals seit 2013 wieder ein Minus verzeichnet. Positiv hingegen der leichte Anstieg von 5 % bei den Umsätzen. Die Aktie reagierte auf die Ergebnisse positiv und stieg um 25 % von 3,0 auf 3,80 Euro je Aktie.

Weitere Einsparungen sind geplant

Warum Anleger so positiv reagierten, ist fraglich. Es kann zum einen daran liegen, dass ein Verlust für 2016 bereits im vergangenen Jahr angekündigt worden ist. Insofern war hier in diesem Sinne kaum etwas Überraschendes vorhanden. Möglicherweise waren es die gestiegenen Umsätze sowie die Ankündigung noch mehr Stellen (ca. 400) streichen zu wollen. Das Werk in Arnstadt soll komplett aufgegeben und die Modulfertigung somit nach Freiburg verlegt werden. Das ist der Versuch, aus der Misere herauszukommen – zum jetzigen Zeitpunkt aber auch nicht mehr.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.