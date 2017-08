SolarWorld-Aktie: Was steckt hinter dem Kursanstieg?

Weitere Suchergebnisse zu "SolarWorld":

Liebe Leser,

zuletzt ist es wieder ruhig um die SolarWorld-Aktie geworden. Nach der Bekanntgabe der Insolvenz erreichte die Aktie zunächst ein weiteres Tief bei 0,31 Euro. Seitdem ging es wieder ein Stück nach oben, teilweise kam es sogar zu heftigen Kursausschlägen. Zu Beginn der letzten Augustwoche stieg die Aktie an einem Tag um fast 10 %.

Gibt es Unregelmäßigkeiten bei Asbecks Aktiendeals?

Der Chef und Gründer von SolarWorld, Frank Asbeck, hat erst kürzlich seine Anteile an dem Bonner Solarstromkonzern verkauft. Einige Tage später wurde ein negatives Gerichtsurteil bekannt, bei dem es um Schadensersatzzahlungen in Höhe von knapp 800 Mio. USD geht. Die Bafin prüft nun eine Verletzung von Insiderpflichten.

Chartanalyse: Trotz der leichten Gegenbewegung sieht es nicht gut aus!

Ob für die Aktionäre nach dem Gerichtsurteil in den USA überhaupt noch etwas übrig bleibt, darf in Frage gestellt werden. Nachdem nun auch Frank Asbeck seine Anteile an der SolarWorld verkauft hat, erscheint ein positiver Ausgang eher unwahrscheinlich.

Ein Beitrag von Johannes Weber.