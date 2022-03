SolarWorld-Aktie: Verdopplung innerhalb weniger Tage!

Die Aktie hatte seit dem Hoch im Oktober 2020 in einem brutalen Abwärtstrend gesteckt und bricht nun kurzfristig aus diesem Muster aus. Allerdings blieb die Aktie meilenweit entfernt von ihren ehemaligen Höchstständen in 2007, zu denen eine Aktie über 7.000 € kostete. Zum Vergleich: In den letzten Tagen sprang die Aktie von 0,20 € auf aktuell 0,52 €.

Wer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung