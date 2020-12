SolarWinds Aktie: Analyst erhöht Ziele!

Letzte Woche verschafften sich russische Hacker über einen Einbruch in das Netzwerküberwachungsprodukt Orion der SolarWinds Corp (NYSE:SWI) Zugang zum US-Finanzministerium und anderen Regierungsbehörden und großen US-Unternehmen. Einige Experten haben den Angriff als einen der schlimmsten in der US-Geschichte bezeichnet, aber Bank of America-Analyst Tal Liani sagte am Dienstag, dass dies auch eine Chance für Cybersecurity-Aktien sein könnte. “Unserer Meinung nach unterstreicht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



