SolarMax präsentiert einphasiges Speichersystem ES Kompakt (FOTO)

Ellzee (ots) -Der Wechselrichter- und Speicherhersteller SolarMax präsentiertauf der diesjährigen Leitmesse für die Solarwirtschaft IntersolarEurope im Juni sein neues Speichersystem ES Kompakt. DieProduktneuheit wird ab Sommer 2018 in zwei Versionen - einmal mit 3,1Kilowatt Leistung, einmal als 4,7-Kilowatt-Version - erhältlich sein.Die weiteren Features erläutert das Unternehmen vom 20. bis zum 22.Juni an seinem Messestand in Halle B2, Standnummer 350."Nach der erfolgreichen Markteinführung unseres dreiphasigenSpeichersystems MaxStorage TP-S bringen wir nun eine kompakte Lösungfür Privatleute auf den Markt. Mit dem SolarMax ES Kompakt schaffenwir 100 Prozent Energieunabhängigkeit", erklärt Pierre Kraus,Geschäftsführer der SolarMax Sales and Service GmbH. Neben denEnergiespeichersystemen stellt das bayerische Unternehmen in Münchenseine einphasigen Stringwechselrichter der P-Serie sowie seinedreiphasigen Stringwechselrichter der Serien TP, MT und HT aus. Alsweiteres Highlight können Messebesucher sich denZentralwechselrichter SolarMax TS-SV für Solaranlagen von 330 bis1440 Kilowatt Leistung aus der Nähe anschauen.SolarMax auf der Intersolar EuropeBesucher finden das Unternehmen vom 20. bis zum 22. Juni auf demMessegelände in München in Halle B2, Standnummer 350. Am Nachmittagdes 20. Juni findet eine Neuheitenpräsentation für Journalistenstatt. Die Einladung folgt in Kürze.