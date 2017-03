SolarEdge: Könnte das der Turnaround sein?

Lieber Leser,

SolarEdge hat es in dem lang anhaltenden Preiskampf in der Halbleiter- sowie Solarbranche nicht leicht. Da das Unternehmen nicht zu den Billigproduzenten gehört, reagiert die Aktie dementsprechend deutlich, wenn der Preisdruck zunimmt, sei es aufgrund tariflicher Bestimmungen oder politisch motivierter Maßnahmen. Fundamental und zahlentechnisch betrachtet scheint sich das Unternehmen jedoch in die richtige Richtung zu bewegen. Per Geschäftsjahr 15/16 konnte wieder seit langen ein Netto-Gewinn verzeichnet werden.

Umsatzrückgang könnte sich fortsetzen

Der Umsatz im ersten Halbjahr 16/17 hat deutlich angezogen. Es wurde bereits die Hälfte des Vorjahresumsatzes erzielt. Allerdings ist der Quartalsumsatz in Q2, um mehr als 10 % geringer ausgefallen als in Q1. Sollte sich der Rückgang beim Umsatz in den letzten beiden Quartalen fortsetzen, wird es schwer, einen Umsatzanstieg für das Gesamtjahr zu erzielen. Ein Turnaround rückt daher noch etwas weiter in die Ferne.

Das durchschnittliche KGV der letzten zehn Jahre beträgt 16,57. Zum Vergleich: Das durchschnittliche Industrie-KGV liegt bei 24,11. Damit ist zwar auf den ersten Blick Potential vorhanden, allerdings dürfte aufgrund des generellen Branchenproblems auch das Branchen-KGV höher sein als sonst. Daher ist das KGV von 16,57 eher als neutral zu bewerten.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.