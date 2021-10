SolarEdge-Aktie: Ist das ein Geheimtip?

Seit Wochenbeginn läuft die SolarEdge-Aktie steil in die Höhe. Bis zum gestrigen Börsenschluss hat sie sich vom Start am Montag an um 14 % auf 303,72 USD verbessert. Heute notierte sie vorbörslich über 308,00 USD, stieg dann allerdings mit 296,75 schwächer in den Börsentag ein. Seit Mitte Mai steht SolarEdge jedoch im Aufwind und hat seitdem mehr als 44 % zugelegt. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



