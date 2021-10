SolarEdge-Aktie: Die Bullen sind nicht aufzuhalten!

Die SolarEdge-Aktie präsentiert sich im Vorfeld der Quartalszahlen in einer stark bullischen Verfassung. In der laufenden Woche konnte sich das Papier mit einem Aufwärts-Gap nach oben absetzen und das bisherige Verlaufshoch von 324,06 US-Dollar (USD) durchbrechen. Am Freitag sprang die Aktie auf ein 9-Monats-Hoch bei 359,17 USD und nähert sich damit dem aktuellen Allzeithoch von 377 USD immer weiter an. Es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



