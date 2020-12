Solace Technology hilft der Federal Aviation Administration bei der Optimierung des Datenflusses für Wettersysteme der nächsten Generation

Ottawa, Ontario (ots/PRNewswire) - Das vollautomatische Programm erhöht die Sicherheit und optimiert die Nutzung des Luftraums, indem es die Systeme des Flugverkehrsmanagements bis zu acht Stunden im Voraus über außergewöhnliches Wetter informiertDie United States Federal Aviation Administration (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3005357-1&h=2320154437&u=https%3A%2F%2Fwww.faa.gov%2F&a=United+States+Federal+Aviation+Administration) (FAA) nutzt die branchenführende Event Streaming und Management Platform von Solace (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3005357-1&h=3779494083&u=https%3A%2F%2Fsolace.com%2Fde%2Fproducts%2Fplatform%2F&a=Event+Streaming+und+Management+Platform+von+Solace), um effizient Echtzeitinformationen zu sammeln und zu verteilen, die für den Betrieb ihrer NextGen-Wettersysteme erforderlich sind. Diese bestehen aus den Common Support Services - Weather (CSS-Wx) und dem NextGen Weather Processor (NWP). Die Berechnungsplattform des NextGen Weather System erkennt Einschränkungen des Verkehrsflusses und Sicherheitsrisiken auf den Flugstrecken und liefert übersetzte Wetterinformationen, die zur Vorhersage von Streckensperrungen und von Beschränkungen der Luftraumkapazität bis zu acht Stunden im Voraus benötigt werden.Auf der FAA-Website heißt es: "Das NWP (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3005357-1&h=1431353186&u=https%3A%2F%2Fwww.faa.gov%2Fnextgen%2Fprograms%2Fweather%2Fnwp%2F&a=hei%C3%9Ft+es%3A+%E2%80%9EDas+NWP%C2%A0)kombiniert Informationen von Wetterradaren, Umweltsatelliten, Blitzen, meteorologischen Beobachtungen (von Bodenstationen und Flugzeugen) mit den Ergebnissen der numerischen NOAA-Vorhersagemodelle, um allen FAA-Nutzern und Interessenvertretern des nationalen Luftraumsystems (NAS) ein besseres Produkt zu bieten."Die Anwendung der Solace-Technologie (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3005357-1&h=511182856&u=https%3A%2F%2Fsolace.com%2Fde%2F&a=Solace-Technologie) auf die NextGen Weather Systems ist eine praktische Anwendung des NAS Enterprise Message Service (NEMS) der FAA, eine Implementierung einer nachrichtenorientierten Middleware, die in der Luftfahrt allgemein als System Wide Information Management (SWIM) bezeichnet wird. NEMS ist ein NAS-weites System, das das digitale Backbone für den Datenaustausch der zahlreichen und vielfältigen NextGen-Initiativen der FAA bildet und auf Technologie von Solace basiert.Auf der FAA-Website (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3005357-1&h=3739458221&u=https%3A%2F%2Fwww.faa.gov%2Fair_traffic%2Ftechnology%2Fswim%2Foverview%2F&a=FAA-Website) heißt es: "SWIM ermöglicht ein erhöhtes allgemeines Situationsbewusstsein und eine verbesserte Agilität der NAS, um die richtigen Informationen zur richtigen Zeit an die richtigen Personen zu liefern. SWIM ist die Infrastruktur, die einen einzigen Zugangspunkt für Luftfahrtdaten bietet, wobei die Produzenten der Daten diese einmal veröffentlichen und die Benutzer über eine einzige Verbindung auf die von ihnen benötigten Informationen zugreifen können".Speziell für NextGen Weather Systems wird PubSub+ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3005357-1&h=1811034456&u=https%3A%2F%2Fsolace.com%2Fde%2Fproducts%2Fplatform%2F&a=PubSub%2B) den Umgang mit verschiedenen Datenformaten übernehmen und die Echtzeit-Lieferung von Wetterdaten über das NWP Aviation Weather Display (AWD) und an Systeme wie das Time-Based Flow Management (TBFM) und das Traffic Flow Management System sicherstellen. Diese Systeme, die auch mit den Common Support Services-Weather (CSS-Wx) interagieren, verarbeiten riesige Mengen an Wetterdaten und produzieren unterstützende Informationen für Entscheidungsträger im Luftverkehr. Diese subd direkt für die Gewährleistung der Sicherheit und die optimale Nutzung des Luftraums zu jeder Zeit verantwortlich, insbesondere bei schlechtem Wetter.Vorteile der NextGen-Wettersysteme- Modernste Übersetzungsprodukte ermöglichen es Flugverkehrsmanagern, gemeinsam eine effizientere strategische und taktische Nutzung des Luftraums zu erreichen und wetterbedingte Verspätungen im Flugverkehr deutlich zu reduzieren.- Liefert ein konsistentes und auf die spezifischen Anforderungen der Luftfahrt zugeschnittenes Wetterbild- Übersetzt das Wetterbild in zuverlässige Luftraumbeschränkungen für die Entscheidungsfindung im Luftverkehr- Ermöglicht den sicheren, zeitgerechten und effizienten Betrieb des National Airspace System (NAS) bei jedem Wetter- Konsolidiert mehrere FAA-Wetterprogramme mit sich überschneidenden Fähigkeiten "Wir freuen uns, mit der FAA zusammenzuarbeiten, um den Himmel für Reisende sicherer zu machen und gleichzeitig den verfügbaren Luftraum zu optimieren und den Fluggesellschaften zu helfen, effizienter zu arbeiten", sagt Denis King (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3005357-1&h=4103293499&u=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fdenis-king%2F&a=Denis+King), CEO von Solace. "Es ist besonders erfreulich zu sehen, dass das NextGen Weather Program auf die solide SWIM-Basis des NAS Enterprise Messaging Service zurückgreift, den die FAA mit unserer PubSub+ aufgebaut hat, unserer Ereignis-Streaming- und Verwaltungs-Plattform. Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit der FAA, während sie diese solide Grundlage für andere NextGen-Anwendungen nutzt."Über SolaceSolace unterstützt große Unternehmen beim Übergang zu einer modernen Echtzeit-Funktionsweise, indem es ihnen die erforderlichen Werkzeuge an die Hand gibt, um ihre Geschäftsabläufe und Kundeninteraktionen ereignisgesteuert zu gestalten. Mit PubSub+, der ersten und einzigen Event Management Platform auf dem Markt, bietet das Unternehmen umfassende Funktionen zum Erstellen, Dokumentieren, Erfassen und Streamen von Ereignissen, von ihrem Entstehungsort bis zu dem Ort, an dem sie benötigt werden - sicher, zuverlässig, schnell und garantiert. Hinter der Solace-Technologie steht eine weltweit führende Gruppe von Experten im Bereich der Datenübermittlung. Diese verfügt über fast 20 Jahre Erfahrung bei der Lösung anspruchsvollster Herausforderungen in globalen Unternehmen in einer Vielzahl von Branchen - von den Finanzmärkten, dem Einzelhandel und der Spielebranche bis hin zur Raumfahrt-, Luftfahrt- und Automobilindustrie. Renommierte Unternehmen wie SAP, Barclays und die Royal Bank of Canada, multinationale Automobilhersteller wie Groupe Renault und Groupe PSA sowie Wegbereiter in ihrer Branche wie Jio nutzen die fortschrittlichen Event-Broker-Technologien von Solace, um ältere Anwendungen zu modernisieren, moderne Microservices bereitzustellen und ein Event Mesh zur Unterstützung ihrer Hybrid-Cloud-, Multi-Cloud- und IoT-Architekturen aufzubauen. 