SolGoldSollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, ?

Der Kurs der Aktie SolGold steht am 22.03.2020, 01:00 Uhr an der heimatlichen Börse London bei 13.2 GBP. Der Titel wird der Branche "Gold" zugerechnet.

Diese Aktie haben wir in 6 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber SolGold. Die Diskussion drehte sich an einem Tag vor allem um positive Themen, wobei es keine negative Diskussion zu verzeichnen gab. An sechs Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält SolGold daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält SolGold von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der SolGold-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 22,38 GBP. Der letzte Schlusskurs (13,2 GBP) weicht somit -41,02 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (17,85 GBP) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-26,05 Prozent), somit erhält die SolGold-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die SolGold-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der SolGold als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 3 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für SolGold aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 70 GBP. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 430,3 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 13,2 GBP beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".