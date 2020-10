Sojern nimmt Metasuche in seine digitale Multichannel-Marketing-Plattform unter der Leitung des neuen Produktleiters auf

San Francisco (ots/PRNewswire) - Sojern (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2961574-1&h=4063098035&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2961574-1%26h%3D114182686%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.sojern.com%252F%26a%3DSojern&a=Sojern), ein führender Anbieter von digitalen Marketinglösungen für Reisen, gab heute die Aufnahme von Metasuche in seine digitale Multichannel-Marketingplattform für Hotels, Sehenswürdigkeiten und Reiseziele bekannt. Jetzt können Reisevermarkter über einen einzigen Anbieter auf alle wichtigen digitalen Marketingkanäle zugreifen: Metasuche, Anzeige, nativ, Video, vernetztes Fernsehen, Suche und Social.Seit mehr als einem Jahrzehnt hat Sojern Tools entwickelt, die Kunden dabei helfen, mehr direkte Buchungen auf ihre Websites zu bringen. Unterstützt durch proprietäre Datenwissenschaft und maschinelle Lerntechnologie nutzt die Traveler Platform von Sojern Reisedaten von Tausenden von Partnern rund um den Globus, um beispiellose Einblicke in den Weg des Reisenden bis zum Kaufabschluss zu gewähren. Diese Informationen werden dann zur Optimierung digitaler Marketingkampagnen in Echtzeit verwendet, um Reisende zur richtigen Zeit im richtigen Kanal zu erreichen."Wie alle im Reisegeschäft war auch Sojern von COVID-19 erheblich betroffen. Die letzten Monate waren keine 'Ausfallzeit' für uns, sondern wir haben sie genutzt, um unsere Geschäftsstrategie zu fokussieren und uns auf das zu konzentrieren, was funktioniert: den Aufbau einer robusten Suite von Lösungen, um Buchungen für Hotels, Attraktionen und Reiseziele zu fördern", erklärte Kurt Weinsheimer, Chief Solutions Officer. "Einfach ausgedrückt: Wir haben die intelligenteste digitale Multichannel-Marketing-Plattform für Reisen aufgebaut, die es heute gibt."Diese Verbesserungen wurden von Weinsheimer und Sojern's neuem Vice President of Product, Dave Goulden (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2961574-1&h=1954296335&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2961574-1%26h%3D3984076382%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fin%252Fdave-goulden%252F%26a%3DDave%2BGoulden&a=Dave+Goulden), vorangetrieben. Goulden kam zu Beginn der Pandemie dazu und hat sichergestellt, dass die Lösungen von Sojern bereit sind, die langfristige Buchungszunahme der Kunden zu fördern."Wir glauben, dass der Reiseverkehr stärker als zuvor zurückkommen wird. Deshalb investieren wir jetzt, um sicherzustellen, dass wir unseren Kunden weltweit auch lange nach dem Ende der Pandemie der beste Partner sein können", so Goulden.Weitere Informationen über die Erholung von der COVID-19-Pandemie finden Sie unter Branchenstudie hier (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2961574-1&h=1517319161&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2961574-1%26h%3D3846126965%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.phocuswright.com%252FTravel-Research%252FConsumer-Trends%252FCOVID19-Path-to-Recovery-Series%26a%3Dhere&a=hier). Weitere Informationen über Sojern finden Sie auf unserer neuen Website: www.sojern.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2961574-1&h=2847979432&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2961574-1%26h%3D946598905%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.sojern.com%252F%26a%3Dwww.sojern.com&a=www.sojern.com).Über SojernSojern (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2961574-1&h=4063098035&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2961574-1%26h%3D114182686%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.sojern.com%252F%26a%3DSojern&a=Sojern) bietet digitale Marketinglösungen für die Reisebranche an. Gestützt auf künstliche Intelligenz und Daten zu den Absichten der Reisenden aktiviert Sojern Multichannel-Marketinglösungen, um die direkte Nachfrage zu steigern. Mehr als 10.000 Hotels, Attraktionen, Fremdenverkehrsämter und Reisevermarkter verlassen sich auf Sojern, um Reisende auf der ganzen Welt zu gewinnen und zu überzeugen.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/249299/sojern_logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2961574-1&h=1345922745&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2961574-1%26h%3D644569938%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F249299%252Fsojern_logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F249299%252Fsojern_logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F249299%2Fsojern_logo.jpg)Pressekontakt:Sojern Corporate und Amerika: Scott Thornburgscott.thornburg@sojern.com oder EuropeNaher OstenAfrika und Asien-Pazifik: Teesta Rahateesta.raha@sojern.comOriginal-Content von: Sojern, übermittelt durch news aktuell