Sojaanbau in Deutschland auf Erfolgskurs: Importe weiter unverzichtbar (FOTO)

Berlin (ots) -Der deutsche Sojaanbau steigt. Dennoch bleiben Importe dietragende Säule, um den Bedarf an Eiweißfuttermitteln zu decken.Zahlreiche Medien berichteten zuletzt über die großen Steigerungender Sojaanbaufläche in Deutschland von 7.500 Hektar in 2013 auf15.800 Hektar in 2016 und damit einer Verdopplung in nur drei Jahren.Diese Entwicklung zeigt die gestiegene Nachfrage nach heimischem,gentechnikfreiem Soja. Die Ölmühlenindustrie hat diesen Trend erkanntund Verarbeitungskapazitäten für gentechnikfreie Sojabohnengeschaffen. Aktuelle Zahlen von OVID Verband derölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland geben einen Überblickzur erzeugten Sojamenge und des Bedarfs in Deutschland.Gegenwärtig verbraucht Deutschland 4,2 Millionen TonnenSojaschrot. Dies wird zum Großteil über Importe von Sojabohnen ausNord- und Südamerika abgedeckt. In den deutschen Ölmühlen werden dieBohnen zu Öl und Schrot weiterverarbeitet. Das Schrot eignet sichbesonders für die Fütterung von Schweinen und Geflügel, da esqualitativ hochwertiges Eiweiß mit wertvollen Aminosäuren sowie vielEnergie liefert. Aus den in Deutschland selbst geernteten Mengen angentechnikfreien Sojabohnen könnten nach Berechnungen von OVID rund0,03 Millionen Tonnen Sojaschrot gewonnen werden. "Diese Mengenbilden damit einen neu geschaffenen Markt, um die Nachfrage nach"ohne Gentechnik" im Tierfutter zu decken. Im Moment können sie abernur etwa 1 Prozent unseres Gesamtbedarfes an Eiweißfuttermittelnhierzulande decken", sagt Petra Sprick, Geschäftsführerin von OVID."Und um es plastischer zu machen: Unsere Soja-verarbeitenden Ölmühlenbräuchten rein theoretisch gerade einmal vier Tage, um die deutscheSojabohnenernte komplett zu verarbeiten".Gleichwohl stellt die Sojabohne vor allem in Süddeutschland fürLandwirte eine zunehmend wirtschaftlich interessante Ackerkultur dar.Im Gegensatz zu anderen stickstoffbindenden Leguminosen liefert siezusätzlich Öl. Durch die vorhandenen Ölmühlenkapazitäten fürgentechnikfreies Soja stehen dem Landwirt - anders als bei Lupinen,Erbsen und Ackerbohnen - gesicherte Absatzwege zur Verfügung. Damitist ein heimischer Markt für Futtermittel zur Erzeugung tierischerLebensmittel "ohne Gentechnik" entstanden.In der Europäischen Union ist der Sojaanbau weiter vorangeschritten. Im Jahr 2016 wurden nach Angaben von Oil World 2,5Millionen Tonnen Sojabohnen geerntet. Dies entspricht 2,0 MillionenTonnen Sojaschrot. Hauptanbauländer sind Italien, Frankreich undRumänien; sie produzieren mehr als zwei Drittel der europäischenErnte. Laut OVID könnte die komplette EU-Ernte etwa 48 Prozent desdeutschen Sojabedarfs decken - sofern die Mengen vollständig demdeutschen Futtermittelmarkt zur Verfügung stehen würden.Petra Sprick dazu: "Trotz Steigerungen beim deutschen Sojaanbaubleiben Importe weiterhin die tragende Säule für die Versorgung mitEiweißfuttermitteln. Deshalb muss die Losung lauten: Bei importiertemSoja auf Nachhaltigkeit setzen! Dieser Realität sollte sich auch diePolitik stellen und die Errungenschaften der agrarwirtschaftlichenWertschöpfungskette mit ihren zahlreichen Nachhaltigkeitsinitiativenwie zum Beispiel den FEFAC-Leitlinien für mehr nachhaltigzertifiziertes Soja anerkennen".