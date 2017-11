Soja in Autositzen - die Geschichte von der Etablierung eines nachhaltigen Werkstoffs (FOTO)

DEARBORN, Michigan, USA (ots) -- Soja in Sitzkissen, Rückenlehnen und Kopfstützen bei Ford inNordamerika- Schaumstoff auf Basis von Soja kam 2008 erstmals beim FordMustang zum Einsatz- Ford entwickelt nachwachsende Rohstoffe für den Fahrzeugbaukontinuierlich weiterSoja ist vielen Menschen vertraut, Millionen von Konsumenten essenund trinken täglich Sojaprodukte. Was aber kaum jemand weiß: VieleAutofahrer sitzen auf recyceltem Soja. Bei Ford kam Schaumstoff aufBasis von Sojabohnen im Jahre 2008 erstmals beim Mustang zum Einsatz.Seit 2011 wird Soja für Sitzkissen, Rückenlehnen und Kopfstützen inallen Fahrzeugen verwendet, die von Ford in Nordamerika produziertwerden. Die innovative Verwendung von Sojaschaum als pflanzlicheAlternative zu herkömmlichen Mineralölprodukten bietet Vorteile inpuncto Nachhaltigkeit, ohne dabei die Haltbarkeit oder Leistung zubeeinträchtigen. Mehr als 18,5 Millionen Fahrzeuge wurden bei Ford inNordamerika bereits unter Verwendung von Sojaschaum für einzelneBauteile hergestellt, dadurch konnten bisher rund 6,5 MillionenKilogramm CO2 eingespart werden. Übrigens ganz im Sinne desFirmengründers Henry Ford, der schon in den 1940er Jahren die Ideehatte, Biomaterialien in die Fahrzeugproduktion einzubringen."Die Idee, Werkstoffe aus Soja auf den Markt zu bringen, war eineechte Herausforderung. Die ersten Tests mit Schaumstoffen warenallerdings zunächst wenig erfolgreich", resümierte Debbie Mielewski,Senior Technical Leader, Materials Sustainability, Ford MotorCompany. "Deshalb hatten wir uns zum Ziel gesetzt, eineMaterialverbesserung sorgfältig zu erforschen".In diesen frühen Tagen gab es wichtige Unterstützung von BillFord, dem damaligen CEO. Er sorgte dafür, dass das Projekt auf Kursblieb. Als 2008 die Ölpreise explodierten, gewann Sojaschaumplötzlich an Bedeutung. Als Ersatz für Materialien aus Mineralöl warSoja nicht nur vorteilhaft für die Umwelt, sondern auch fürsGeschäft."Neben Soja haben wir begonnen, nach weiteren nachwachsendenRohstoffen für unsere Fahrzeuge zu suchen, was uns wiederum bei derReduzierung von Treibhausemissionen geholfen hat", fügte DebbieMielewski hinzu. "In einigen Fällen konnte das Material auchGewichtseinsparungen ermöglichen, mit einem positiven Einfluss aufden Kraftstoffverbrauch".Die Verwendung von Sojaschaum im Bereich der Fahrzeugsitze ist nurein erster Schritt. Denn die Palette möglicher Anwendungen von Sojareicht bis hin zu Gummikomponenten wie Dichtungen oderWischerblätter. Darüber hinaus ist Ford stolz darauf, dassmittlerweile acht nachhaltige Materialien in Fahrzeugen zum Einsatzkommen, darunter Soja, Weizen, Reis, Rizinus, Kenaf, Baumzellulose,Jute und Kokosnuss. Darüber hinaus wird bei Ford mit weiterennachwachsenden Materialien experimentiert, etwa mit Weizenstroh,Tomatenschalen, Bambus, Agaven, Löwenzahn und sogar Algen. Erforschtwerden zudem auch Schaumstoffe und Kunststoffe auf der Basis desTreibhausgases Kohlendioxid."Wir müssen die unzähligen natürlichen Materialien so gut und soverantwortungsvoll wie möglich einsetzen", sagte Debbie Mielewski."Dazu gehört auch die Verwendung von Pflanzen und Pflanzenabfällenaus der Region, in denen wir unsere Fahrzeuge herstellen, was dasPotenzial hat, die Emissionen aus dem Schiffsverkehr weiter zureduzieren und den Landwirten in der Region neue Einnahmequellen zuerschließen".In Bezug auf Nachhaltigkeit macht Ford insgesamt großeFortschritte, wie es kürzlich erst im 18. Nachhaltigkeitsbericht desUnternehmens hervorgehoben wurde - sei es durch die Verpflichtungenim Bereich der umweltschonenden Wassernutzung, durch Erfolge bei derErrichtung von Müllvernichtungsanlagen oder durch Investitionen zurVerbesserung der Luftqualität. Es gehört zu den unternehmerischenZielen von Ford, auch in Zukunft eine branchenweit führende Positionbei der Verwendung nachhaltiger Materialien einzunehmen.Ein Video kann heruntergeladen werden unter: http://ots.de/UTZqrFord-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 MillionenFahrzeuge produziert.Für weitere Informationen zu den Produkten von Ford besuchen Siebitte www.ford.de.Pressekontakt:Ute MundolfFord-Werke GmbH0221/90-17504umundolf@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell