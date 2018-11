Soilbuild Construction: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Soilbuild Construction, die im Segment "Bauwesen" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 05.11.2018 an ihrer Heimatbörse Singapore mit 0,092 SGD.

Nach einem bewährten Schema haben wir Soilbuild Construction auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -45,95 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Discretionary") liegt Soilbuild Construction damit 41,16 Prozent unter dem Durchschnitt (-4,78 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Home & Office Products" beträgt -4,57 Prozent. Soilbuild Construction liegt aktuell 41,38 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Fundamental: Soilbuild Construction ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Home & Office Products) aus unserer Sicht überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 283,33 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 108 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 136,14 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Sell"-Empfehlung.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Soilbuild Construction investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 3,25 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Home & Office Products einen Mehrertrag in Höhe von 1,29 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.