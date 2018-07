Soilbuild Construction: Daran scheiden sich die Geister

An der Heimatbörse Xetra Singapore notiert Soilbuild Construction per 23.07.2018 bei 0,133 SGD. Soilbuild Construction zählt zu "Bauwesen".Unsere Analysten haben Soilbuild Construction nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Soilbuild Construction investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 3,25 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Home & Office Products einen Mehrertrag in Höhe von 1,37 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

