"Im Sog der Angst": 3sat zeigt Dokumentation über das Leben mit Angststörung (FOTO)

Mainz (ots) -Dienstag, 23. Oktober 2018, 22.25 UhrErstausstrahlungHerzrasen, Atemnot, Schwindel - wer eine Panikattacke erleidet,wird von bodenlosem Entsetzen überrollt. In der Dokumentation "Im Sogder Angst" von Dieter Gränicher, die 3sat am Dienstag, 23. Oktober2018, um 22.25 Uhr sendet, erzählen drei Betroffene von ihrerAngststörung.Marcel M. hat in den letzten 30 Jahren über 200 Panikattackenerlitten. Er kennt ihren Ablauf und weiß, wie er ihnen begegnensollte. Aber das nützt ihm nichts, wenn sich die "Angstschraube" zudrehen beginnt. Dann meint er, sterben zu müssen. Conny G., die mitihrem Partner ein Restaurant führt, erinnert sich an den Moment, alssie zum ersten Mal in der Gaststube, mitten im Mittagsservice, einenAnfall erlitt. Und Claudia M. zeigt, wo die Grenze ist, die ihreMobilität einschränkt: 100 Meter von der Haustür entfernt lauert diePanik und zwingt sie zum Umkehren. Doch wie die anderen beiden hatauch sie gelernt, mit ihrer Angst umzugehen.