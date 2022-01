Softwarekonzern SAP legt mit Cloudsoftware Endspurt hin

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

WALLDORF (dpa-AFX) - Europas größer Softwarehersteller SAP hat im vergangenen Jahr dank eines Schlussspurts vor allem bei Cloudsoftware mehr Geschäft gemacht als zuletzt erwartet. Der Gesamtumsatz stieg 2021 im Jahresvergleich um 2 Prozent auf 27,8 Milliarden Euro, wie das Dax -Schwergewicht am Donnerstagabend mitteilte. "Das beschleunigte Wachstum verspricht noch größere Möglichkeiten in der Zukunft", sagte SAP-Chef Christian Klein, der vor allem auf den Erfolg des noch jungen Produktbündels "Rise" verwies, das Kunden den schnelleren Umstieg auf Cloudsoftware - also Programme zur Nutzung über das Netz - erleichtern soll.

Weil die Walldorfer derzeit viel Geld in Wachstumsinitiativen stecken und die Cloudanwendungen noch nicht so profitabel sind, fiel das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern - der Gewinn aus dem Tagesgeschäft - um ein Prozent auf 8,23 Milliarden Euro. Sowohl Umsatz und Ergebnis fielen damit jedoch etwas besser aus als von Analysten zuvor gedacht. Die eigenen Unternehmensprognosen übertraf SAP teilweise sogar.

Unter dem Strich stieg der Nettogewinn um 2 Prozent auf 5,38 Milliarden Euro. Zwar musste SAP viel mehr Geld für die aktienbasierte Mitarbeitervergütung ausgeben. Dafür profitierte aber die Risikokapitalbeteiligungstochter des Konzerns, Sapphire Ventures, über das gesamte Jahr von der guten Wertentwicklung ihrer Investitionen./men/he