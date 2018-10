Softwarehersteller RIB Software beschließt kleinen Aktienrückkauf

Weitere Suchergebnisse zu "RIB Software":

STUTTGART (dpa-AFX) - Der auf Bausoftware spezialisierte Anbieter RIB Software will für bis zu 15 Millionen Euro Aktien zurückkaufen.



Vom 1. November an sollen bis zum Ende Oktober kommenden Jahres bis zu eine Million Aktien und damit knapp 2 Prozent der Anteile zurückgekauft werden, wie das im SDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Stuttgart mitteilte.

Im März dieses Jahres hatte sich der Konzern mit einer Kapitalerhöhung brutto über 131 Millionen Euro an der Börse besorgt, womit RIB vor allem das Wachstum seiner Cloudangebote - Software zur Miete über das Internet - fördern wollte. Die Kapitalerhöhung sorgte für einen deutlichen Kurssturz der Aktie innerhalb weniger Tage von oberhalb 30 Euro bis auf unter 17 Euro. Am Mittwoch lag das Papier zuletzt mit 0,2 Prozent nur knapp im Plus bei 16,09 Euro./men/mis