Softwareentwicklungsunternehmen VirtusLab kündigt Investition von Aquiline Capital Partners an

Krakow, Polen und New York (ots/PRNewswire) -VirtusLab Sp. Z.o.o. („VirtusLab") freut sich bekannt zu geben, dass es eine endgültige Vereinbarung mit Aquiline Capital Partners LLC („Aquiline") getroffen hat, um ein bedeutender Aktionär des Unternehmens zu werden. Aquiline ist eine private Investmentgesellschaft mit Sitz in New York und London, die ein Vermögen von 7 Milliarden Dollar verwaltet und sich auf Investitionen in Finanzdienstleistungen und Technologie spezialisiert hat. Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Das bestehende Management wird einen Teil seines Aktienpakets abgeben und Eigentümer des Unternehmens bleiben.VirtusLab wurde 2010 von Rafal Pokrywka gegründet und ist ein Softwareentwicklungs- und Beratungsunternehmen mit Sitz in Polen. VirtusLab hat sich auf cloud-native, reaktive Systeme, Data Science, Data Engineering und Front-End-Entwicklung für Unternehmenskunden auf der ganzen Welt spezialisiert. Zu den Kunden des Unternehmens zählen führende Blue-Chip-Unternehmen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Einzelhandel, Logistik und Automobil. Das Unternehmen wurde in den letzten drei Jahren von der Financial Times als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen in Europa ausgezeichnet und beschäftigt derzeit über 300 TeammitgliederGründer und CEO Rafal Pokrywka wird das Unternehmen gemeinsam mit CTO Pawel Dolega und COO Tomasz Orzechowski leiten. Die Investition wird verwendet, um das organische Wachstum durch die Gewinnung und Bindung von Spitzenkräften weiter zu beschleunigen, die Forschungs- und Entwicklungsabteilung von VirtusLab zu stärken, die sich auf die Effizienz der Softwareentwicklung konzentriert, und Akquisitionen zu tätigen, um den Maßstab und die Reichweite zu vergrößern.„Wir sind begeistert von unserer neuen Partnerschaft und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Aquiline, um deren einzigartiges Know-how bei der Unterstützung von Unternehmen wie dem unseren zu nutzen", erklärte Rafal Pokrywka. „VirtusLab hat sich zum Ziel gesetzt, das beste und führende Softwaretechnologie-Unternehmen zu werden, das weltweit mit Entwicklungszentren in Polen und anderen europäischen Ländern arbeitet. Unsere Plattformen und die von uns entwickelte Software stellen führende Innovationen in unserem Bereich dar, und dank der Investition von Aquiline sind wir gut aufgestellt, um angesichts der steigenden Kundennachfrage zu wachsen. Die Unterstützung kommt außerdem zu einem entscheidenden Zeitpunkt, an dem der Wettbewerb um Talente einen historischen Höchststand erreicht hat„Rafal und das VirtusLab-Team haben eine hervorragende Plattform mit außergewöhnlichem Entwicklungstalent und einem starken Kundenstamm aufgebaut", erläuterte Vincenzo La Ruffa, Präsident von Aquiline Capital Partners. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, um das Wachstum zu beschleunigen und ein weltweit führendes Unternehmen aufzubauen."White & Case fungierte als Rechtsberater von Aquiline. Deloitte fungierte als Buchhaltungs- und Steuerberater, und Crosslake Technologies war als Technologieberater tätig.mInvestment Banking fungierte als Finanzberater von VirtusLab, während Gessel als Rechtsberater fungierte.Informationen zu VirtusLabVirtusLab, gegründet 2010, ist ein Softwareentwicklungsunternehmen mit Sitz in Polen und Niederlassungen in Berlin und London, das derzeit über 300 Mitarbeiter beschäftigt. Durch Dienstleistungen und Technologie hilft VirtusLab seinen Kunden, mit Software mehr zu erreichen - und das schneller. Besuchen Sie www.virtuslab.com für Fallstudien und weitere Informationen.Informationen zu AquilineAquiline Capital Partners wurde 2005 gegründet und ist eine private Investmentgesellschaft mit Sitz in New York und London, die in Unternehmen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen und Technologie, Unternehmensdienstleistungen und Gesundheitswesen investiert. Das Unternehmen verfügt über ein verwaltetes Vermögen von 7 Milliarden US-Dollar (Stand: 30. September 2021). Weitere Informationen über Aquiline, seine Anlageexperten und seine Portfoliounternehmen finden Sie unter www.aquiline.com.Für Presseanfragenmedia@virtuslab.comPro-aquiline@prosek.comOriginal-Content von: VirtusLab Sp. Z.o.o., übermittelt durch news aktuell