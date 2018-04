Softwaredefiniertes Netzwerk von Megaport unterstützt hybride Netzwerkverbindungen zu Google Cloud

Megaports SDN ermöglicht Anbindung von Kundennetzwerken an dasglobale Google Cloud-NetzwerkBrisbane, Australien (ots/PRNewswire) - Megaport Limited (ASX:MP1) ("Megaport"), ein weltweit führender Network as aService-(NaaS-)Dienstleister, hat heute Unterstützung für GoogleClouds Partner Interconnect verkündet. Über diesen GoogleCloud-Dienst können Kunden von überall eine private Verbindung zurGoogle Cloud-Plattform herstellen.Google Clouds Partner Interconnect ist ein neues Produkt in derGoogle Cloud Interconnect(https://cloud.google.com/interconnect/)-Familie. Im letztenSeptember stellte Google Dedicated Interconnect (https://cloudplatform.googleblog.com/2017/09/announcing-dedicated-interconnect-your-fast-private-on-ramp-to-Google-Cloud.html) vor, eine schnellere undkostengünstigere Alternative zu VPN. Immer mehr Rechenzentren nutzendiese Lösung zur Vernetzung mit der Cloud.Mit Partner Interconnect können Kunden ab jetzt ihren Standortüber Megaport mit dem nächstgelegenen Google Edge Point of Presenceverbinden. Außerdem können sie aus verschiedenen niedrigerenSchnittstellengeschwindigkeiten zwischen 50 Mbit/s und 10 Gbit/sauswählen."Partner Interconnect bietet Google Cloud-Kunden noch mehrKonnektivitätsoptionen für hybride Umgebungen", sagte John Veizades,Product Manager, Google Cloud. "Gemeinsam mit Megaport ermöglichenwir Kunden eine unkomplizierte Erweiterung ihrer bauseitigenInfrastruktur zur Google Cloud-Plattform."Die tiefere Integration zwischen Megaport SDN und Google Cloudüber Megaports offene Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) bietetBenutzerfreundlichkeit und erleichtert die Bereitstellung vonNetzwerkkapazität für Google Virtual Private Clouds (VPC). Die APIreduziert den manuellen Arbeits- und Zeitaufwand in Zusammenhang mitder Aktivierung, Verbindung und Verwaltung von Diensten. PartnerInterconnect ist ab sofort quer durch Megaport SDN verfügbar, dasweltweit über 200 Rechenzentren mit mehreren bestehendenKnotenpunkten vernetzt."Die skalierbare Konnektivität mit der Google Cloud-Plattformstellt sicher, dass cloudfähige Anwendungen missionskritischeGeschäftsanforderungen erfüllen", sagte Vincent English, CEO vonMegaport. "Google Cloud ist eine großartige Ergänzung desMegaport-Ökosystems und unterstützt unsere Kunden bei denverschiedensten Geschäftsanforderungen. Wir arbeiten seit unserenAnfängen mit Google Cloud und freuen uns außerordentlich über denAusbau und die Vertiefung unserer Integration, um zukünftigesGeschäftswachstum zu ermöglichen."Weitere Informationen finden Sie unter megaport.com/google odermegaport.al (https://megaport.al/login)Informationen zu MegaportMegaport ist ein weltweit führender Dienstleister im Bereichelastische Zusammenschaltung (Elastic Interconnection). Die Plattformdes Unternehmens macht es den Kunden über SDN (Software DefinedNetworking) möglich, ihr Netzwerk schnell mit anderen Diensten imMegaport-Netzwerk zu verbinden. Dienste können direkt von den Kundenüber Mobilgeräte, Computer oder unsere offene API gesteuert werden.Die ausgedehnte Präsenz des Unternehmens in Australien, imasiatisch-pazifischen Raum, in Nordamerika und in Europa liefert eineneutrale Plattform, die viele wichtige Anbieter von Rechenzentren inverschiedenen Märkten umfasst.Das 2013 etablierte und von Bevan Slattery gegründete Megaport hatdie erste SDN-basierte Plattform der Welt für elastischeZusammenschaltung geschaffen. Diese ist darauf ausgelegt,Unternehmen, Netzwerken und Diensten die sicherste und nahtlosesteOn-Demand-Konnektivität bereitzustellen. Megaport wurde, angeführtvon Vincent English, von einem äußerst erfahrenen Team mitumfangreichem Know-how im Aufbau globaler Carrier-Netzwerke im großenMaßstab errichtet und verbindet mehr als 900 Kunden in über 200Rechenzentren rund um den Globus. Megaport ist ein Alibaba CloudTechnology Partner, Oracle Cloud Partner, AWS Technology Partner, AWSNetworking Competency Partner, Microsoft Azure ExpressRoute Partner,Google Cloud Interconnect, IBM Direct Link Cloud Exchange Providerund Salesforce Express Connect Partner.Megaport, Virtual Cross Connect, VXC und MegaIX sind eingetrageneMarken von Megaport (Services) Pty Ltd ACN 607 432 646.Weitere Informationen zu Megaport finden Sie unter:www.megaport.com..Pressekontakt:FÜR MEDIENmedia@megaport.comSapphire Communications für MegaportWendy Hill, +61 427 173 203wendy@sapphirecommunications.com.auFoto - https://mma.prnewswire.com/media/681354/Megaport_Logo.jpgOriginal-Content von: Megaport, übermittelt durch news aktuell