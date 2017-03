Softwareauswahlberatung - Professionelle Berater sparen viel Geld und Chaos (FOTO)

Hamburg (ots) -Meistens läuft es doch so: Die Ideen sind gut, der Business-Plansteht und sogar die Investoren sind endlich davon überzeugt, dass dergeplante Startup ein großer Erfolg wird. Die Gelder fließen inaufwendige Marketing- und PR-Kampagnen und der Börsengang wirdangekündigt.Doch wenig Erfahrung bringen die zukünftigen Unternehmer mit, wennes um die Software-Planung geht. Der Markt ist groß undunübersichtlich und ein Produkt von der Stange für dieFinanzbuchhaltung tut`s ja wohl auch - so der weitverbreiteteIrrglaube. Das böse Erwachen ist damit schon fast vorprogrammiert.Der neu gegründete Internetauftritt besitzt zwar eine Webanwendungaber was dahinter steckt, wissen die wenigsten. Dem jungenUnternehmen fehlen aktuelle Zahlen über den Bestand, den wachsendenKundenstamm, sowie Lieferanteninformationen. Da kann dieselbstgebastelte Excel-Auswertung auch nicht weiterhelfen.Der Imageverlust, der durch Verzögerungen folgt, ist für einenerfolgreichen Startup fast irreparabel. Laufen dann auch noch dieInvestoren weg, weil sie nicht mit Erfolgsmeldungen und konkretenZahlen gefüttert werden, waren auch die innovativsten Ideen umsonst.Abhilfe bietet ein rechtzeitiger Check-up der Unternehmensstruktur.Das gilt nicht nur für Unternehmensgründungen, sondern betrifft auch"alte Hasen". "Dort finden wir häufig sehr festgefahrene Strukturenvor", so Bert Stuhr, Vorstand der herstellerneutralenSoftwareberatung INFOSOFT AG. Den Entscheidungsträgern fehlen oft dienotwendige Routine, Zeit und der Mut für die komplexenSoftware-Investitionsvorhaben, so Stuhr weiter. So sind es meist dieIT-Verantwortlichen, die mit der Aufgabe betraut werden, diegeeignete Software-Lösung für den Betrieb zu finden. Doch auchBesuche der CeBIT oder sonstigen Fachmessen erleichtern demIT-Verantwortlichen nicht die Auswahl. Stuhr: "Die meistenSoftware-Lösungen sind nicht vergleichbar oder passen nicht zu denoft sehr individuellen Anforderungen des Unternehmens." So basiertdie Lösungsfindung im Endeffekt meist auf Nachahmung oder zufälligerKontaktaufnahme mit Beratern der Softwareanbieter. Da deren Kompetenzbeim eigenen Produkt natürlich am höchsten ist, besteht die Gefahr,dass sie die vorhandenen Arbeitsabläufe des Unternehmens an dieBedürfnisse der Software anpassen.Ziel ist jedoch der umgekehrte Weg: Die Software muss auf dasUnternehmen zu geschneidert sein. "Dabei ist der Blick in die Zukunftmindestens so wichtig", weiß Stuhr aus 29jähriger Beraterpraxis, "wieeine Bedarfsbeschreibung". Wo wird was im Unternehmen geschaffen,d.h. wie sieht unsere Wertschöpfungskette aus? Unabhängige Beraterder INFOSOFT AG prüfen dabei die ganz alltäglichen Abläufe: Wie sehendie Wege aus von der Kundenbestellung bis zur Bedienung desselben.Wer ist an diesem Prozess beteiligt, sind die Schnittstelleneffektiv, gibt es eventuell doppelte und damit kostenintensiveArbeitswege? Als Leitfaden einer solchen Bestandsaufnahme dient einebis zu 2.500 Punkte umfassende Checkliste.Erst wenn der Arbeitsablauf transparent wird, kann einedetaillierte Auswahl der über 340 möglichen Software-Angebotegetroffen werden. Gemeinsam mit den IT-Verantwortlichen stellt dieINFOSOFT AG dann der Unternehmensleitung eine effektive undzukunftsorientierte Software-Lösung vor, die eine genaueKostenvorschau beinhaltet. So wissen die Entscheidungsträger, was aufsie zukommt und der IT-Verantwortliche hat nicht nur seine Aufgabeerfüllt, die passende Software-Lösung ausfindig zu machen, sondern erweiß auch kompetente Beratung an seiner Seite, wenn es um diepraktische Umsetzung der neuen Lösung im Betrieb geht. Denn dasssolche Umstrukturierungsphasen oft angstbesetzt sind und dieMitarbeiter verunsichert zeigt sich - neben der investorischen Seite- auch als Hemmschuh. "Angestellte fürchten um ihre Arbeitsplätzeoder den Gesichtsverlust", meint Bert Stuhr. Eine menschlicheReaktion, die jedoch völlig unbegründet sei, so der Berater. DieAkzeptanz der Berater bei der Belegschaft spielt insbesondere beiFirmenübernahmen eine entscheidende Rolle.Pressekontakt:INFOSOFT Herstellerneutrale Softwareberatung AGFriedensallee 290, D-22763 HamburgTel.: 040 - 86 62 60 14Fax: 040 - 86 62 60-10Homepage: www.infosoft.deE-Mail: info@infosoft.deOriginal-Content von: INFOSOFT AG, übermittelt durch news aktuell