Softwareanbieter Compugroup hält Dividende stabil

KOBLENZ (dpa-AFX) - Der auf Arztpraxen und Apotheken spezialisierte Softwareanbieter Compugroup setzt bei der Dividende auf Kontinuität.



Wie bereits in den zwei Vorjahren sollen an die Aktionäre erneut 0,35 Euro je Aktie ausgeschüttet werden, teilte der Softwarehersteller aus Koblenz am Freitag bei der Bilanzvorlage mit. Anfang Februar hatte die Gesellschaft bereits Eckdaten und einen Ausblick präsentiert. 2016 steigerte der TecDax-Konzern auch dank Zukäufen seinen Umsatz um gut 3 Prozent auf 560 Millionen Euro. Unter dem Strich legte der Gewinn um fast 16 Prozent auf 44,5 Millionen Euro zu. Für 2017 peilt das Management einen Umsatz zwischen 600 und 630 Millionen Euro an./jha/fbr