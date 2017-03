Software vs. Mechanik: Autohersteller in der Klemme / Oliver Wyman-Analyse zu Patentanmeldungen im Mobilitätssektor (FOTO)

München (ots) -Automobilhersteller benötigen eine neue Investitionsstrategie, umden direkten Zugang zum Kunden zu sichern. Wollen sie sich gegen neueTech-Konkurrenten wie Google und Apple behaupten, müssen sie stärkerauf Partnerschaften und Zukäufe setzen - statt in allen Bereichen derMobilität die Technologieführerschaft durch eigene Forschunganzustreben. Zu diesem Ergebnis kommt die Strategie-beratung OliverWyman in einer globalen Analyse von über 85.000 Patenten, die sechsFahrzeughersteller und sechs führende Technologieunternehmen in denvergangenen fünf Jahren angemeldet haben. Die Studie zeigt: Autobauerstecken in einer Zwickmühle. Sie sind weiter zu erheblichenInvestitionen in die Fahrzeugtechnik gezwungen, währendTechnologieunternehmen die wichtige Schnittstelle zum Kundenbesetzen.Das Auto von morgen braucht keinen Fahrer mehr. Autonom steuert essich selbst zum Ziel. Mehrere Personen teilen sich das Fahrzeug übereinen Carsharing-Pool, der Verkauf wurde über eine großeE-Commerce-Plattform abgewickelt. Und unterwegs sorgtUnterhaltungselektronik bei den Fahrgästen für gute Laune. Schonheute dominieren solche softwarebasierten Technologien und Servicesden Automobilsektor. Eine Analyse der Patentanmeldungen von je sechsAutoherstellern und Technologiekonzernen der ManagementberatungOliver Wyman zeigt: Die Technologiekonzerne haben seit 2012 die Zahlihrer Mobilitätspatente um durchschnittlich 70 Prozent pro Jahrgesteigert - während bei den OEMs ein Rückgang um sieben Prozent zuBuche schlägt. Gerade bei Software und Diensten sind Internet- undDigitalunternehmen dabei, den klassischen Autobauern (OEMs)davonzufahren."Führende Tech-Firmen zielen darauf ab, die wichtige Schnittstellezwischen dem Fahrzeug, den Diensten und ihren Kunden zu besetzen undzu kontrollieren", sagt Juergen Reiner, Partner bei Oliver Wyman. DieAutobauer sähen sich im Wettbewerb um diese Schnittstellen in demgegnerischen Feld der Digitalspieler. Gleichzeitig dürften sie dasprofitable Kerngeschäft des Fahrzeugbaus nicht vernachlässigen. Daswerfe große Fragen um Prioritäten auf, so Reiner: "In welche Feldergilt es zu investieren, um in der künftigen Mobilitätswelterfolgreich zu sein?"Neue Investitionsstrategie benötigtAutomobilhersteller stehen vor einem Dilemma: Um wettbewerbsfähigzu bleiben, müssen sie beträchtliche Ausgaben für dieWeiterentwicklung ihrer Fahrzeugtechnik stemmen. Zugleich versuchensie, aus eigener Kraft auch Innovationen bei Mobilitätsservicesvoranzutreiben. Die Technologiekonzerne zeigen sich der Analysezufolge überlegen. Sie konzentrieren sich auf die Wertschöpfung derDienste und setzen diese agil in Software um - die erforderlichenFahrzeuge gibt es bereits am Markt. "Technologieführerschaft in allenBereichen der Mobilität durch eigene Forschungsaktivitätenanzustreben, im Fahrzeug wie in Diensten, wird die meisten Herstellerüberfordern", sagt Reiner. "Daher werden Autohersteller verstärkt aufPartnerschaften und Zukäufe setzen müssen."Im Detail zeigt sich das hohe Tempo, mit dem Technologiekonzernein Sachen Mobilität forschen. So kommt allein Google in denvergangenen fünf Jahren auf 30 Patente im Segment Mobilitätsdienste -bei den betrachteten Autoherstellern sind es zusammen 44. Den größtenAnteil dran trägt BMW mit 20 Patenten. Bei Schutzrechten fürvernetzte und autonome Fahrzeuge hat Audi als Nummer eins unter denAutobauern mit 223 Patenten nur einen knappen Vorsprung vor Google,das 221 Patente vorzuweisen hat. Auch Amazon mit 50 sowie Apple undMicrosoft mit je 28 Patenten bringen sich in Position.OEMs liegen bei Green-Vehicle-Innovationen vorneEinen deutlichen Vorsprung haben die OEMs dagegen bei Patenten imZusammenhang mit Green Vehicles - etwa umweltfreundlicherAntriebstechnik. Daimler hält mit 1.630 Anmeldungen die Pole Positionvor Audi (771) und BMW (702). Die Technologiekonzerne kommen zusammenauf ganze sieben Patente. Die strategische Bedeutung für die direkteKundenansprache ist hier freilich geringer: "TechnologiegetriebeneHardware-Themen adressieren in der Regel den Kunden nicht direkt",sagt Andreas Nienhaus, Principal bei Oliver Wyman. "Gerade deshalbmüssen die Autohersteller neue Wege gehen, um ihre Service- undKundenorientierung zu stärken."Den direkten Kontakt zum Kunden können Fahrzeugherstellerbeispielsweise sichern, indem sie Allianzen über Branchengrenzenhinweg bilden. Nienhaus verweist auf die jüngst vereinbartePartnerschaft zwischen Daimler und Uber in Sachen autonomes Fahren.Während Uber in den letzten fünf Jahren lediglich 13Mobilitätspatente anmeldete und sich stattdessen vor allem auf seinenMobilitätsservice konzentrierte, hat Daimler mit 160 Patenten alleinzum autonomen Fahren massiv investiert. "Solche Kooperationen könnendas Beste aus zwei Welten zusammenführen", sagt Nienhaus. "DurchPartnerschaften mit Tech-Unternehmen können sich Autohersteller denKundenzugang und damit auch ihre Wettbewerbs-fähigkeit imMobilitätsfeld sichern." Einen alternativen Weg schlägt Tesla ein.Das Unternehmen hat in den vergangenen fünf Jahren keine Patente fürMobilitätsdienste angemeldet und liegt auch bei den Patentanmeldungenfür vernetzte und autonome Fahrzeuge weit hinter den klassischenHerstellern zurück. Stattdessen setze Tesla auf eineOpen-Source-Strategie zur Fahrzeug- undMobilitäts-technologieentwicklung. "Der Erfolg des Unternehmenszeigt, dass eine ausgeprägte Aktivität in der Forschung undEntwicklung auch mit einer überschaubaren Zahl an eigenen Patenten,dafür jedoch mit einem Schwerpunkt auf Partnerschaften undKollaborationen funktionieren kann", so Nienhaus.Über die AnalyseOliver Wyman hat 85.000 Patente aus den Jahren 2012 bis 2016untersucht. Betrachtet wurden dabei die fünf klassischenAutomobilhersteller Daimler, BMW, Audi, VW, General Motors und derE-Auto-Produzent Tesla sowie die fünf führenden TechnologiefirmenFacebook, Google, Apple, Microsoft, Amazon und derOnline-Vermittlungsdienstleister Uber. Die Oliver Wyman-Expertenhaben mehr als 5.000 Patente identifiziert in den vierMobilitätssegmenten Mobilitätsdienste, Green Vehicle, vernetzte undautonome Fahrzeuge sowie Sales und Aftersales. Basis dafür war der"Patentscope" der Weltorganisation für geistiges Eigentum.Pressekontakt:Davina Zenz-SpitzwegCommunications Manager DACHOliver WymanTel. +49 89 939 49 243davina.zenz-spitzweg@oliverwyman.comOriginal-Content von: Oliver Wyman, übermittelt durch news aktuell