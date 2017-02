Software von Diebold Nixdorf macht Connected Commerce für türkische Ziraat Bank möglich

Weitere Suchergebnisse zu "Diebold":

North Canton, Ohio, und Paderborn, Deutschland (ots/PRNewswire) -Ziraat Bank, die größte Universalbank der Türkei, arbeitetpartnerschaftlich mit Diebold Nixdorf zusammen, um mitfortschrittlicher Software und professionellen Dienstleistungen einereibungslos vernetzte Verbrauchererfahrung an 7.000 Geldautomaten(ATMs) der Bank zu ermöglichen.Die Ziraat Bank will sicherstellen, dass ihre Kunden, unabhängigdavon, welchen Zugang sie bevorzugen, sei es Mobile Banking,Filialbesuch oder Geldautomat, das gleiche Look-and-Feel erleben, undkann mit Hilfe von Diebold Nixdorfs Softwareplattform innovativeBenutzeroberflächen entwerfen und schnell neue Funktionen für alleGeldautomaten in ihrem Netzwerk einführen.Diebold Nixdorf stellt darüber hinaus Remote-Monitoring-Softwareund IT-Services-Management für Ziraats ATM-Netzwerk zur Verfügung,was der Bank hilft, die Kundenzufriedenheit durch erweiterte Analytikzu Instandhaltung und Betreuung zu optimieren.Der Bestand an Bankautomaten wird, wenn vollständig eingerichtet,auf Störungen überwacht, die, sobald erkannt, als Status- undEreignisnachrichten versandt und automatisch in Serviceaufträgeumgewandelt werden. Die Lösung entscheidet anhand dieserdetaillierten Informationen, ob ein Techniker vor Ort notwendig istoder ob der Fehler über Fernzugriff behoben werden kann - dies trägtdazu bei, die Wartungskosten für Geldautomaten zu senken."Wir legen mit diesem Projekt das Fundament, um den VertriebskanalATM in die gesamte Channel-Strategie der Bank einzubinden. Die ZiraatBank kann so ein einzigartiges Kundenerlebnis schaffen, das imEinklang mit der Kundenerfahrung an anderen Berührungspunkten mit derBank, steht, und uns wird ermöglicht, Technologie und Talentchannel-übergreifend einsetzen zu können", erklärte ChristianWeisser, Diebold Nixdorf Senior Vice President und Managing Directorfür die Region Europa, Naher Osten und Afrika. "Die Ziraat Bank istmit dem Projekt in die Lage versetzt, durch agile Umsetzungsmethodenschnell auf den Markt reagieren und kontinuierliche Innovationenliefern zu können, um mit den Änderungen im Kundenverhalten Schrittzu halten".Informationen zur Ziraat BankDie 1863 als bescheidener Wohltätigkeitsfonds gegründete ZiraatBank hat sich über die Jahre mit großen Schritten weiterentwickeltund zählt heutzutage zu den wertvollsten Unternehmen der Türkei. DieBank wurde offiziell als ein modernes Finanzinstitut gegründet, umdie Funktionen der genossenschaftlich organisierten Landkassen zuübernehmen, wobei die damals aktiven Landkassen in Bankfilialenumgewandelt wurden und nachfolgend ihre Geschäftstätigkeit aufnahmen.Die verstärkte Unterstützung für alle Sektoren einschließlich derLandwirtschaft hat die Ziraat Bank zu einer Bank werden lassen, diekontinuierlich ein breites Spektrum von Kunden betreut, von kleinstenFirmen bis hin zu Großunternehmen, und von Landwirten bis hin zuRentnern. Die Ziraat Bank zählt außerdem zu den Geldinstituten, dieFinanzierungen für laufende Großinvestitionen in der Türkei zurVerfügung stellen.Mit einer operativen Präsenz an mittlerweile 98 Standorten in 18Ländern übertrifft die Ziraat Bank mit ihrer direkten,internationalen Servicereichweite den Aktionsradius sämtlicheranderer Banken in der Türkei. Die Ziraat Bank hat eine führende Rolleim türkischen Bankensektor und verfügt über das größte Geldautomaten-und Filialnetz des Landes. Weitere Informationen finden Sie unterwww.Ziraat.com.tr.Informationen zu Diebold NixdorfDiebold Nixdorf ist weltweit führend für im Handel eingesetzteVerbundsysteme, die von Millionen Kunden tagtäglich im Bankenwesensowie im Einzelhandel genutzt werden. Die softwarebasierten Lösungendes Unternehmens schlagen eine Brücke von der physischen in diedigitale Welt des Zahlungsverkehrs und sorgen für eine komfortable,sichere und effiziente Verarbeitung von Bargeschäften undKonsumtransaktionen. Als Innovationspartner für nahezu alle der 100führenden Finanzinstitutionen und die Mehrheit der 25 weltgrößtenEinzelhandelsunternehmen liefert Diebold Nixdorf herausragendeLösungen und Services, die für die Weiterentwicklung in der rund umdie Uhr aktiv vernetzten und von ständigen Veränderungen geprägtenKonsumlandschaft von grundlegender Bedeutung sind.Diebold Nixdorf ist in mehr als 130 Ländern mit rund 25.000Mitarbeitern weltweit präsent. Der Konzern unterhältHauptniederlassungen in North Canton, Ohio (USA) und in Paderborn(Deutschland). Die Aktien des Unternehmens werden an den Börsen inNew York und Frankfurt unter dem Kürzel 'DBD' gehandelt. WeitereInformationen finden Sie unter www.DieboldNixdorf.com.Logo -http://mma.prnewswire.com/media/458878/diebold_nixdorf_logo.jpgPressekontakt:Ansprechpartner für MedienUlrich Nolte+49-5251-6935211ulrich.nolte@dieboldnixdorf.comAnsprechpartner für InvestorenSteve Virostek+1-330-490-6319stephen.virostek@dieboldnixdorf.comOriginal-Content von: Diebold Nixdorf, übermittelt durch news aktuell