Software: Wird die Kurslücke geschlossen?

Das Management der Software AG ISIN: DE000A2GS401 zeigte sich mit dem zuletzt vorgelegten Zahlenwerk zufrieden, aber einige Experten hatten wohl mehr erwartet und die Aktie verlor von knapp 33 Euro auf bis zu 28,28 Euro am 29. Januar. In diesem Bereich befindet sich die aufsteigende 100-Tage-Linie und die horizontal verlaufende 200-Tage-Linie, die am Mittwoch unterschritten wurde.



