Software-Update im Abgasskandal - Mercedes verschenkt 100 Euro Gutscheine

Bremen (ots) - Es wird immer grotesker. Um möglichst schnell beiweiteren Fahrzeugen das Software-Update aufspielen zu können, bietetDaimler seinen Kunden, die die Maßnahme durchführen lassen, nunGutscheine über 100 Euro an. Dies gilt sowohl für Kunden, derenDiesel Teil eines vom KBA angeordneten Rückrufs ist, als auch fürFahrzeuge, die bisher nur im Rahmen der freiwilligenKundendienstmaßnahme von Daimler in die Werkstatt gebeten wurden.Insgesamt sind somit europaweit 3,6 Millionen Diesel von Daimlerbetroffen.Kunden, die das Software-Update aufspielen lassen, bekommen imGegenzug einen 100 Euro Gutschein von Daimler, der in allenVertragswerkstätten für Produkte oder Dienstleistungen eingelöstwerden kann. Auch Fahrer, die das Update bereits haben durchführenlassen, können sich diesen Gutschein noch abholen. Die Aktion läuftnoch bis Ende des Jahres. Daimler versucht damit, die Quote derFahrzeuge, die das Software-Update bekommen haben, möglichst schnellanzuheben. Vermutlich auf Druck des KBA. Denn dieses hatte in denletzten Monaten mehrfach neue Pflichtrückrufe bekannt gegeben fürFahrzeuge, die bisher nur Teil der freiwilligen Kundendienstmaßnahmevon Daimler waren. Die Umrüstung auf Basis der freiwilligen Maßnahmeging dem KBA wohl zu langsam. Weitere Pflichtrückrufe wird Daimlermit den Gutscheinen verhindern wollen.Das Update verändert die Motorsteuerung und soll unzulässigeAbschalteinrichtungen entfernen. Aus technischen Gründen raten wirjedoch von der Durchführung ab. Denn immer mehr Fahrer berichten vonProblemen, die sie an ihrem Fahrzeug nach dem Update bemerkten. Diesereichen von einem erhöhten Sprit- und AdBlue-Verbrauch über einenachlassende Leistung bis hin zu einer Versottung des Motors. SofernIhr Fahrzeug noch nicht von einem Pflichtrückruf betroffen ist, ratenwir Ihnen daher, das Software-Update nicht durchführen zu lassen.Kontaktieren Sie uns gerne, wenn Sie Post von Daimler erhalten habenund gebeten wurden, Ihr Fahrzeug zum Aufspielen des Updates in dieWerkstatt zu bringen.Die Interessengemeinschaft Mercedes Abgasskandal bietet Ihnenkostenlose Unterstützung im Kampf um Ihr Recht. Wir prüfen gratisIhre Vertragsunterlagen, erläutern Ihnen die rechtlichenMöglichkeiten und errechnen vorab Ihren möglichen Anspruch aufSchadensersatz.HAHN Rechtsanwälte vertritt im Rahmen des Abgasskandals bundesweitmehr als 5.000 Betroffene. Zahlreiche Schadensersatzklagen aufgrundvon illegalen Abschalteinrichtungen in Dieselfahrzeugen konntenbereits gewonnen werden. Die Kläger erhalten dabei den Kaufpreiserstattet und geben das manipulierte Fahrzeug an den Herstellerzurück.